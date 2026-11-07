Путин передал еще несколько активов JTI во временное управление

При этом в документе не указаны регистрационные данные временного управляющего. Согласно СПАРК, в России зарегистрировано как минимум пять акционерных обществ с названием «Промышленные активы». В Росимуществе пояснили «Ведомостям», что сведения о конкретной компании относятся к информации «ограниченного доступа».