Путин передал еще несколько активов JTI во временное управление

Путин передал еще несколько активов JTI во временное управлениеСоответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации
Президент России Владимир Путин расширил перечень российских активов табачной компании Japan Tobacco International (JTI), переданных во временное управление АО «Промышленные активы». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, под управление компании перешли 100% акций АО «Переславль-Табак», а также 100% долей в ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» и ООО «Дж.Т.И. Россия». Все три предприятия принадлежат JTI Investments Sarl.
5 ноября Путин подписал указ о передаче АО «Промышленные активы» 100% долей еще в четырех российских компаниях JTI – «Петро», «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева». По данным СПАРК, их конечными бенефициарами в различных долях выступают JTI Investments Sarl и JT International Holding B.V., зарегистрированные в Швейцарии и Нидерландах.
Два предприятия занимаются выпуском готовой табачной продукции – фабрика «Петро» в Санкт-Петербурге и «Дж.Т.И. Донской табак» в Ростове-на-Дону. Еще два актива специализируются на переработке табачного сырья: «Крес Нева» расположена в Ленинградской области, а «Дж.Т.И. Елец» – в Липецкой.
Представитель JTI в РФ сообщал «Ведомостям», что компания ознакомилась с президентским указом, «анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия».
При этом в документе не указаны регистрационные данные временного управляющего. Согласно СПАРК, в России зарегистрировано как минимум пять акционерных обществ с названием «Промышленные активы». В Росимуществе пояснили «Ведомостям», что сведения о конкретной компании относятся к информации «ограниченного доступа».
JTI входит в японскую Japan Tobacco Group и специализируется на производстве и продаже табачной продукции. На российском рынке компания представлена брендами Winston, Camel, Sobranie и LD.