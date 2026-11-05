Путин передал российские активы Japan Tobacco во временное управление

16 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил подобные решения происхождением компаний из недружественных государств. По его словам, речь идет о странах, которые, по оценке Москвы, незаконно удерживают российские средства и изымают собственность российских компаний на своей территории. Песков назвал передачу иностранных активов во временное управление продолжением сложившейся практики.