Путин передал российские активы Japan Tobacco во временное управление

Путин передал российские активы Japan Tobacco во временное управлениеВременным управляющим стала компания «Промышленные активы»
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов табачной группы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление АО «Промышленные активы». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
JTI входит в состав японской Japan Tobacco Group и занимается производством и продажей табачной продукции. На российском рынке компания представлена в том числе брендами Winston, Camel, Sobranie и LD.
15 октября Путин передал российские активы пяти иностранных компаний во временное управление ООО «Управляющая компания «Центр Капитал». Решение затронуло производителей напольных покрытий, упаковки и средств личной гигиены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил его в том числе происхождением компаний из недружественных государств.
28 сентября президент подписал указ о передаче российских активов Metro Cash & Carry под временное управление АО «УК Торг РУС». Решение коснулось ООО «Метро Кэш энд Керри» и ООО «Метро Вэрхаус Ногинск».
16 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил подобные решения происхождением компаний из недружественных государств. По его словам, речь идет о странах, которые, по оценке Москвы, незаконно удерживают российские средства и изымают собственность российских компаний на своей территории. Песков назвал передачу иностранных активов во временное управление продолжением сложившейся практики.
Ранее, 29 сентября, представитель Кремля подчеркивал, что этот механизм не направлен на смену собственников. По словам Пескова, процесс обратим, однако предпосылок для возвращения контроля иностранным владельцам российские власти пока не видят.
1 октября Путин заявил, что механизм временного управления иностранными активами позволяет России подготовить ответные меры на возможную национализацию российских предприятий за рубежом. Он также допустил возвращение контроля прежним владельцам при благоприятном развитии событий.