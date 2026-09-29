В Кремле объяснили передачу иностранных компаний во временное управление

В Кремле объяснили передачу иностранных компаний во временное управлениеЭтот процесс обратимый и не направлен на смену собственника
Передача активов иностранных компаний во временное управление в России является обратимым процессом и не предполагает смену их собственников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Первый указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы не направлены на смену собственника никоим образом. Речь идет о введении внешнего управления», – сказал он.
По словам Пескова, одним из факторов при принятии таких решений стало отношение компаний к странам, которые Россия считает недружественными. Он связал эту практику с «повышающимся уровнем вовлеченности» этих государств в боевые действия против России.
Отвечая на вопрос о возможности возвращения активов под управление иностранных владельцев, представитель Кремля назвал этот процесс обратимым. «Пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости, мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции с тем, чтобы полностью на 100% обеспечить наши национальные интересы», – сказал он.
28 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление компании «УК Торг РУС» переданы российские активы Metro Cash & Carry.
17 сентября Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы «Леманы про», Nestlé, FM Logistic и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.