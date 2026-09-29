В Кремле объяснили передачу иностранных компаний во временное управление

Отвечая на вопрос о возможности возвращения активов под управление иностранных владельцев, представитель Кремля назвал этот процесс обратимым. «Пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости, мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции с тем, чтобы полностью на 100% обеспечить наши национальные интересы», – сказал он.