Путин передал активы Меtro в РФ под временное управление

17 сентября Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы «Леманы про», Nestlé, FM Logistic и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V. Представитель «Л.Е.В. Менеджмента» говорил «Ведомостям», что компания заинтересована в сохранении единой торговой сети ритейлера.