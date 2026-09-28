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Путин передал активы Меtro в РФ под временное управление

Их получила компания «УК Торг РУС»
Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Во временное управление компании «УК Торг РУС» переданы российские активы Metro Cash & Carry. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Указ вносит изменения в ранее утвержденный перечень активов, переданных во временное управление. В него добавлены пять новых пунктов, предусматривающих передачу «УК Торг РУС» пакетов акций и долей в обществах с ограниченной ответственностью.

В частности, управляющей компании переходят 100% долей в ООО «Метро Вэрхаус Ногинск», ранее принадлежавших METRO Cash & Carry Russia B.V. Кроме того, «УК Торг РУС» получает 54,45% в ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», которыми владела Metro Cash & Carry International Holding B.V., и еще 45,55% в той же компании, принадлежавших METRO Cash & Carry Russia B.V.

В перечень также включены 90% и 10% долей в ООО «Ритейл Проперти 5». Ранее ими владели METRO Retail Real Estate GmbH и METRO PROPERTIES Holding GmbH соответственно.

По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «УК Торг РУС» было зарегистрировано 8 сентября. Уставной капитал 10 000 руб. Учредителем указана Толай Йоханнес Мария.

По итогам 2025-2026 финансового года, за 9 месяцев продажи Metro Россия выросли до €2,141 млрд против €1,941 млрд годом ранее, что соответствует росту на 10.3%. А в III квартале рост составил 7.2% в отчетной валюте, €711 млн против €664 млн годом ранее.

17 сентября Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы «Леманы про», Nestlé, FM Logistic и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V. Представитель «Л.Е.В. Менеджмента» говорил «Ведомостям», что компания заинтересована в сохранении единой торговой сети ритейлера.

23 сентября стало известно, что «Л.Е.В. Менеджмент» стало единственным лицом, уполномоченным действовать от имени ООО «Нестле Россия».

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