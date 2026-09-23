«Л.Е.В. Менеджмент» получил полномочия представлять «Нестле Россия»
До 23 сентября соответствующими полномочиями обладал генеральный директор «Нестле Россия» Денис Войтюк. После обновления сведений в ЕГРЮЛ единственным уполномоченным представителем компании указано АО «Л.Е.В. Менеджмент».
При этом в структуре самого «Л.Е.В. Менеджмента» изменений пока не произошло. От имени организации по-прежнему вправе действовать генеральный директор Евгений Пономарев, занимающий эту должность с сентября 2023 г.
17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы «Леманы про», Nestlé, FM Logistic и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.
Представитель «Л.Е.В. Менеджмента» говорил «Ведомостям», что компания заинтересована в сохранении единой торговой сети ритейлера.
18 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «Л.Е.В. Менеджмент» лучше всего подходила, чтобы стать временным управляющим российскими активами Nestlé и «Ашана».