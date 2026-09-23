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«Л.Е.В. Менеджмент» получил полномочия представлять «Нестле Россия»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

АО «Л.Е.В. Менеджмент» стало единственным лицом, уполномоченным действовать от имени ООО «Нестле Россия», следует из обновленных данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

До 23 сентября соответствующими полномочиями обладал генеральный директор «Нестле Россия» Денис Войтюк. После обновления сведений в ЕГРЮЛ единственным уполномоченным представителем компании указано АО «Л.Е.В. Менеджмент».

При этом в структуре самого «Л.Е.В. Менеджмента» изменений пока не произошло. От имени организации по-прежнему вправе действовать генеральный директор Евгений Пономарев, занимающий эту должность с сентября 2023 г.

17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы «Леманы про», Nestlé, FM Logistic и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.

Представитель «Л.Е.В. Менеджмента» говорил «Ведомостям», что компания заинтересована в сохранении единой торговой сети ритейлера.

18 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «Л.Е.В. Менеджмент» лучше всего подходила, чтобы стать временным управляющим российскими активами Nestlé и «Ашана».

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