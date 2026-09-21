Временный управляющий «Леманы про» намерен сохранить торговую сеть
Компания «Л.Е.В. Менеджмент», под временное управление которой были переданы российские активы «Леманы про», заинтересована в сохранении единой торговой сети ритейлера. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Временный управляющий не собирается менять текущий высший менеджмент. В компании отметили, что она намерена сохранить действующую систему управления.
«Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло. Нашим приоритетом по-прежнему остаются обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса, исполнение всех обязательств, а также ответственное и открытое взаимодействие с партнерами», – заявили в «Лемане про».
18 сентября представитель «Леманы про» сообщил «Ведомостям», что сеть продолжает работать в штатном режиме. В компании пока не известна дополнительная информация после передачи «Леманы про» под временное управление «Л.Е.В. Менеджмента».
17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Леманы про» и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.