Временный управляющий «Леманы про» намерен сохранить торговую сеть

«Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло. Нашим приоритетом по-прежнему остаются обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса, исполнение всех обязательств, а также ответственное и открытое взаимодействие с партнерами», – заявили в «Лемане про».