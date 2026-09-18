«Лемана про» продолжает работу после передачи под внешнее управление
«Лемана про» и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
По его словам, компания пока не располагает официальными данными от госорганов и дополнительной информацией в связи с указом президента. Организация запросила разъяснения и сможет подробнее прокомментировать ситуацию после их получения.
Стоимость только российского бизнеса «Леманы gро», включая недвижимость и операционные активы, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил примерно в 300–350 млрд руб., а с учетом денежных средств на счетах – в 370–420 млрд руб.
17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Леманы про» и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.
В управление передаются и российские активы FM Logistic — 100% акций АО «ФМ Ложистик Восток», АО «ФМ Ложистик Кастомс» и АО «ФМ Ложистик Рус». Еще одна группа компаний связана с сетью строительных и ремонтных товаров «Лемана про», ранее работавшей под брендом «Леруа Мерлен». В частности, под управление переходит ее операционная компания ООО «Ле Монлид».