Российскую «дочку» Auchan передали во временное управление «Л.Е.В. Менеджменту»Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Российская «дочка» Auchan передана во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, во временное управление переданы 99,99858% долей в уставном капитале ООО «Ашан», принадлежавших французской компании Sogepar (Societe Par Actions Simplifiee Sogepar). Кроме того, «Л.Е.В. Менеджмент» получит во временное управление еще 0,00142% долей ООО «Ашан», принадлежавших Б.В. Меелакеру.
Также во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» переданы 67,44% долей «Нестле Кубань», принадлежащие Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56% долей Nestle Deutschland AG. В «Нестле Россия» – 84,082% долей Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% долей Nestle Deutschland AG.
Изменения внесены в перечень имущества и имущественных прав иностранных компаний, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента от 25 апреля 2023 г. № 302.
В 2025 г. «Ашан» опровергал информацию о продаже бизнеса и своем уходе из России. Ритейлер работает автономно и не зависит от инвестиций материнской компании, подчеркивали в компании.