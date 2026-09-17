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Главная / Бизнес /

Российскую «дочку» Auchan передали во временное управление «Л.Е.В. Менеджменту»

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российская «дочка» Auchan передана во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, во временное управление переданы 99,99858% долей в уставном капитале ООО «Ашан», принадлежавших французской компании Sogepar (Societe Par Actions Simplifiee Sogepar). Кроме того, «Л.Е.В. Менеджмент» получит во временное управление еще 0,00142% долей ООО «Ашан», принадлежавших Б.В. Меелакеру.

Также во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» переданы 67,44% долей «Нестле Кубань», принадлежащие Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56% долей Nestle Deutschland AG. В «Нестле Россия» – 84,082% долей Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% долей Nestle Deutschland AG.

Изменения внесены в перечень имущества и имущественных прав иностранных компаний, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента от 25 апреля 2023 г. № 302.

В 2025 г. «Ашан» опровергал информацию о продаже бизнеса и своем уходе из России. Ритейлер работает автономно и не зависит от инвестиций материнской компании, подчеркивали в компании.

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