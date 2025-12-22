Газета
«Ашан» опроверг информацию об уходе из России

Ведомости

«Ашан ритейл Россия» вновь опроверг информацию об уходе с российского рынка. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Ашан» не планирует изменений в организации работы и собирается открыть новые супермаркеты в стране. Ритейлер работает автономно, и не зависит от инвестиций материнской компании, подчеркнули в сообщении.

26 октября «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца. Заявку на новый логотип подали в октябре 2024 г. Через год ведомство его зарегистрировало.

Весной 2024 г. «Ашан» опровергал сообщения об уходе из России. Тогда в пресс-службе сообщали, что сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность компании на территории РФ.

