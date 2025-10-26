«Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак
Французский ритейлер «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные базы Роспатента.
Заявку на новый логотип подали в октябре 2024 г. Через год ведомство его зарегистрировало.
Под новым логотипом сеть может продавать продукты, косметику, игрушки и другие товары.
В российском подразделении «Ашан» отметили, что компания сейчас развивает линейку товаров для детей под маркой «Ашан красная птица kids» с персонажем Птенчиком на упаковках.
В начале года доля собственных торговых марок ритейлеров на рынке товаров повседневного спроса в деньгах выросла до 15%. В «Ашане» доля таких продаж в штуках превышает 25%, сообщали в сети.