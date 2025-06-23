Доля собственных марок ритейлеров превысила 15% продаж

Рост продаж продукции собственных торговых марок связан с изменением потребительского поведения у молодого поколения, отмечает директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова. Речь не только про соотношение цены и качества, а про доверие к таким продуктам и готовность приобретать их, считает она. Влияние на структуру продаж СТМ оказывает в том числе и поколение Z, соглашается Савченко. По ее словам, для этого поколения ключевыми критериями выбора становятся чистый состав продуктов, экологичность и осознанное потребление, современные вкусы и цифровая интеграция. В ответ на эти запросы торговая сеть расширяет ЗОЖ-линейки – продукты без сахара, лактозы, глютена, а также вегетарианские варианты, спортивное питание и функциональные снеки, говорит Савченко.