Производители продуктов питания испытывают сложности с отгрузками в сети

Производители продуктов питания испытывают сложности с отгрузками в сетиЭто вызвано неразберихой после перехода системы «Меркурий» в аварийный режим
Переход программы «Меркурий» (подведомственна Россельхознадзору) в аварийный режим привел к сложностям с отгрузками в отдельные торговые сети у производителей молочной, мясной и рыбной продукции, рассказали «Ведомостям» четыре представителя участников рынка. Информационная система «Меркурий» создана для контроля за оборотом продукции животного происхождения и входит в федеральную информсистему в области ветеринарии «ВетИС». Она обеспечивает электронный документооборот ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).
Россельхознадзор 18 июня объявил сначала о проведении внеплановых технических работ, а вечером – о переходе на аварийный режим работы системы «ВетИС». Причина – вирусная атака. На время аварийного режима ВСД оформляются на бумажных носителях по утвержденным правилам, объявила служба. Вечером 19 июня Россельхознадзор сообщил о восстановлении работы двух компонентов системы («Паспорт» и «Цербер»). На проведенном 19 июня совещании с участниками отрасли «ВетИС» говорила о том, что восстановление будет поэтапным, и последний из этапов завершится через полторы недели – то есть, к концу июня, рассказали «Ведомостям» два участника совещания.
Это самый масштабный сбой в работе «Меркурия» с момента его запуска в 2018 г., рассказал «Ведомостям» топ-менеджер производителя молочной продукции. До этого сбои были, но они длились часы или максимум пару дней, уточнил он.
В «Союзмолоке» подтвердили, что переход в аварийный режим «создал серьезные сложности» для предприятий молочной отрасли. Но не только для этой сферы. Поставщики рыбной продукции, как и все участники системы, «были совершенно не готовы к подобной ситуации», указывает председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, все пришлось перестраивать «в авральном режиме». Поставки идут, поставщики и ритейл выходят из ситуации, но все это – «на понятийных началах», указывает он.
Агрохолдинг «Лазоревское» 18 июня и до разъяснений регулятора не мог поставлять товар в магазины, рассказывает его гендиректор Кристина Романовская. Но после разъяснений действует так: на живой скот на момент сбоя холдинг выписывает бумажные свидетельства. А после того, как «Меркурий» заработает, будет вносить их в систему, поясняет Романовская. Молочная же продукция, по ее словам, пропускается через систему «Честный знак». Агрохолдинг «Степь» тоже временно перешел на бумажные носители, говорит его гендиректор Андрей Недужко.
Сложности добавляет то, что игроки рынка неоднозначно толкуют правила работы в аварийном режиме, говорит представитель «Союзмолока». Например, существует заблуждение, что нужно оформлять ВСД для готовой молочной продукции. Но на самом деле нужно просто накапливать виртуальные ВСД и загружать их уже после выхода системы из аварийного режима, указывает представитель «Союзмолока».
Но основное последствие – угроза несвоевременных отгрузок. Из-за этого работа сельхозпредприятий сильно осложнена, указывает Недужко.
У федеральных сетей нет перебоев с поставками, для таких ситуаций предусмотрен специальный режим работы, сообщил «Ведомостям» представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Сети, по его словам, взаимодействуют с профильными надзорными органами, а ситуация находится под контролем. Представитель «Ленты» подтвердил, что продукция поступает в магазины.
В то же время представители отдельных сетей принимать продукцию отказываются, указывает представитель «Союзмолока». А отказ в приемке может повлечь за собой для производителя возвраты и штрафы, а также дополнительные затраты на логистику, объясняет представитель «Черкизово».
Такие случаи были в «Красном и белом» и «Бристоль» (входят в Mercury Retail Group), говорит менеджер производителя молочной продукции. Другой собеседник «Ведомостей» в молочной отрасли перечисляет среди прочих «Вкусвилл», Metro, Fix Price.
В Metro признают «переносы некоторых отгрузок». Но это касается, например, авиаперевозок и отгрузок из стран таможенного союза и на работу в штатном режиме эти переносы не влияют, уверяет представитель сети. Он говорит, что Metro продолжает принимать и отправлять заказы и B2B, и B2C клиентам, корректируя заказы «в ручном режиме».
«Вкусвилл» адаптировал процессы на распределительных центрах под текущие условия, говорит представитель сети. По его словам, сеть находится в контакте с поставщиками и «работает по регламентам аварийного режима, чтобы не допустить перебоев поставок».
В «Красном и белом», «Бристоль», Fix Price на запрос «Ведомостей» не ответили.
Кроме того, проблемы в «Меркурии» приводят к тому, что производители не могут внести обязательную информацию в системе маркировки, указывает представитель «Союзмолока». По его словам, в законодательстве не прописан порядок действий в маркировке при сбое в «Меркурии». Впрочем, представитель ЦРПТ уверяет, что система «Честный знак» работает в штатном режиме, а для участников оборота предусмотрены специальные механизмы при аварийных ситуациях.
В ближайшее время «Союзмолоко» запланировал совещание с компаниями-членами союза для обсуждения разъяснений от регуляторов, рассказал представитель союза. По его словам, необходимо совместно с регуляторами разработать четкие регламенты действий при длительных сбоях в работе информационных систем.
Так же считает и Панин из Рыбного союза. Кроме того, он опасается непредсказуемости действий после стабилизации работы «Меркурия». «Очевидно, что придется «устаканивать» производство, перемещение, поставки, остатки с «Меркурием» и «Честным знаком», ожидает он.
В Минсельхозе перенаправили с вопросами в Россельхознадзор, где на запрос «Ведомостей» не ответили.