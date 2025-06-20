Производители продуктов питания испытывают сложности с отгрузками в сети

Агрохолдинг «Лазоревское» 18 июня и до разъяснений регулятора не мог поставлять товар в магазины, рассказывает его гендиректор Кристина Романовская. Но после разъяснений действует так: на живой скот на момент сбоя холдинг выписывает бумажные свидетельства. А после того, как «Меркурий» заработает, будет вносить их в систему, поясняет Романовская. Молочная же продукция, по ее словам, пропускается через систему «Честный знак». Агрохолдинг «Степь» тоже временно перешел на бумажные носители, говорит его гендиректор Андрей Недужко.