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Продавцы маркетплейсов стали догонять производителей и владельцев брендов

Закупки опытных селлеров в Китае по объему партий могут превышать 2 млн рублей
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Закупки в Китае опытных селлеров маркетплейсов (т. е. тех, кто работает два года и более) по объемам товарных партий догоняют поставки производителей и владельцев брендов. Этот вывод сделан в исследовании банка «Точка» и аналитического агентства O+K Research, составленном на основе 24 интервью и анкетирования 250 предпринимателей. Исследование проводилось впервые.

Продавцы на маркетплейсах закупают товары в Китае в среднем раз в месяц и тратят на это от 600 000 до 2,4 млн руб., говорится в отчете. Торговые сети и производители закупаются реже – в среднем раз в квартал. Производители и владельцы брендов ежемесячно закупают товары на сумму от 2,05 млн руб. Но максимальная сумма закупки у некоторых компаний превышает 22 млн руб., говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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