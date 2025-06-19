Продавцы маркетплейсов стали догонять производителей и владельцев брендов

Продавцы маркетплейсов стали догонять производителей и владельцев брендовЗакупки опытных селлеров в Китае по объему партий могут превышать 2 млн рублей
Закупки в Китае опытных селлеров маркетплейсов (т. е. тех, кто работает два года и более) по объемам товарных партий догоняют поставки производителей и владельцев брендов. Этот вывод сделан в исследовании банка «Точка» и аналитического агентства O+K Research, составленном на основе 24 интервью и анкетирования 250 предпринимателей. Исследование проводилось впервые.
Продавцы на маркетплейсах закупают товары в Китае в среднем раз в месяц и тратят на это от 600 000 до 2,4 млн руб., говорится в отчете. Торговые сети и производители закупаются реже – в среднем раз в квартал. Производители и владельцы брендов ежемесячно закупают товары на сумму от 2,05 млн руб. Но максимальная сумма закупки у некоторых компаний превышает 22 млн руб., говорится в исследовании.