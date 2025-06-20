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Генпрокурор заявил об излишней контрольной нагрузке на бизнес

Этот «нафталин», по словам Игоря Краснова, не нужен никому, кроме самих контролеров
Яна Суринская
Александр Вильф / РИА Новости
Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов раскритиковал излишние проверки бизнесменов. По его словам, недавняя проверка в Россельхознадзоре показала, что после установления в 2021 г. категорий риска более чем по сотне тысяч подконтрольных объектов, впоследствии при наличии оснований они не пересматривались, рассказал глава надзорного ведомства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это "раздувало" план и создавало излишнюю контрольную нагрузку для фермеров и сельхозпредприятий. То же касается и Роспотребнадзора», – пояснил Краснов. И получается, отметил генпрокурор, на основе этого «нафталина» бизнес зачастую сталкивается с не нужными никому кроме самих контролеров проверками.

За прошлый год, по данным ведомства, прокуроры приняли 11 000 обращений бизнесменов о чрезмерной регуляторной и административной нагрузке, «ином ущемлении их законных прав и интересов». При этом, заверил Краснов, в каждом случае прокурорами обеспечен принципиальный подход и дана надлежащая правовая оценка соблюдения органами власти установленных для бизнеса гарантий.

В ходе сессии генпрокурор также обратил внимание на необходимость сокращения административных издержек. Он считает необходимым продолжить работу по инвентаризации лицензирования. Там, где риски минимальны или есть альтернативные механизмы контроля, позволяющие гарантировать соблюдение обязательных требований (сертификация, технический аудит, саморегулирование), специальные разрешения должны быть отменены, предложил Краснов. Это связано с тем, что требование к получению лицензий и прохождении административных процедур стали, по сути, «тормозом» для бизнес-инициатив молодежи. «Практически трудно воплощать в жизнь стартапы, связанные с изобретениями, разработками и сервисами. В связи с этим наряду с существующей грантовой поддержкой молодежных проектов считаю необходимым сформировать надежные механизмы по их сопровождению, включая выход на рынок», – сказал Краснов. Кроме того, Краснов выступил за государственную поддержку продвижения товаров малых предприятий и фермеров в крупные торговые сети. Например, в ходе личных приемов предпринимателей, поделился глава надзорного ведомства, к нему поступают обращения о том, что фермеры не могут поставить свои продукты в сетевые магазины из-за «обременительных условий хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты».

Поэтому генпрокурор считает, что необходимо создать такие правила игры, при которых крупный бизнес был бы заинтересован в привлечении и продвижении продукции и сервисов малых предприятий. «Возможно, для этого стоит задействовать налоговые механизмы, а также меры государственной поддержки», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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