Генпрокурор заявил об излишней контрольной нагрузке на бизнес

В ходе сессии генпрокурор также обратил внимание на необходимость сокращения административных издержек. Он считает необходимым продолжить работу по инвентаризации лицензирования. Там, где риски минимальны или есть альтернативные механизмы контроля, позволяющие гарантировать соблюдение обязательных требований (сертификация, технический аудит, саморегулирование), специальные разрешения должны быть отменены, предложил Краснов. Это связано с тем, что требование к получению лицензий и прохождении административных процедур стали, по сути, «тормозом» для бизнес-инициатив молодежи. «Практически трудно воплощать в жизнь стартапы, связанные с изобретениями, разработками и сервисами. В связи с этим наряду с существующей грантовой поддержкой молодежных проектов считаю необходимым сформировать надежные механизмы по их сопровождению, включая выход на рынок», – сказал Краснов. Кроме того, Краснов выступил за государственную поддержку продвижения товаров малых предприятий и фермеров в крупные торговые сети. Например, в ходе личных приемов предпринимателей, поделился глава надзорного ведомства, к нему поступают обращения о том, что фермеры не могут поставить свои продукты в сетевые магазины из-за «обременительных условий хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты».