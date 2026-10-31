Судебный кризис и попытка госпереворота: что известно о ситуации в Польше

Как пишет Wiadomosci, последний виток борьбы за Конституционный трибунал начался после действий Навроцкого. Парламентское большинство долго не заполняло вакансии в трибунале, а в марте избрало шестерых судей. Навроцкий принял присягу лишь у двоих из них и отказался приводить к присяге еще четверых, не признавая их судьями, полномочными рассматривать дела в Конституционном трибунале. В июне сейм избрал Славомира Патыру судьей Конституционного трибунала. В конце июля председатель принял у него присягу. Однако судья заявил, что не будет участвовать в каких-либо разбирательствах, связанных с работой КТ, до тех пор пока четырем судьям, избранным сеймом в марте, не будет разрешено приступить к работе.