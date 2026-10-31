Судебный кризис и попытка госпереворота: что известно о ситуации в Польше

Судебный кризис и попытка госпереворота: что известно о ситуации в ПольшеПрезидент страны созывает консультации с с участием всех политических сил и парламентариев
В Польше обострился кризис, связанный с Конституционным трибуналом (КТ). Ситуация обострилась после того, как на сайте суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем Конституционного трибунала Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. После этого у здания трибунала собрались протестующие, а полиция оцепила территорию. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал свою поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву, чтобы встретиться с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским. «Ведомости» собрали главное о ситуации в Польше.
Обострение конфликта
30 октября судья конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская издала два постановления о приостановке полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя и вице-председателя, сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская заявила, что теперь сама управляет судебным органом, сославшись на соответствующий закон. В этот же день в трибунал поступили пять ходатайств от генпрокурора Польши Вальдемара Журека о лишении Свенчковского и Соханьского судейской неприкосновенности.
«Четыре из ходатайств касаются согласия на привлечение к уголовной ответственности исполняющего обязанности председателя Конституционного трибунала Свенчковского. Пятое ходатайство касается отказа от иммунитета вице-председателя Конституционного трибунала Соханьского. В трибунал также были переданы 50 томов материалов дел, касающихся преступлений, указанных в ходатайствах», – сказал Журек (цитата по Polityka).
По просьбе Корвин-Пиотровской в Конституционный трибунал прибыла полиция. Она пояснила, что «в связи с запланированными мероприятиями на территории Конституционного трибунала существует потенциальная угроза жизни и здоровью судей и сотрудников трибунала, а также риск нарушения общественного порядка».
30 октября на странице Конституционного трибунала в соцсети X появилось заявление Свенчковского, в котором действия прокуратуры и избранных сеймом судей были названы государственным переворотом.
«Веб-сайт Конституционного трибунала был незаконно захвачен. Свенчковский остается председателем Конституционного трибунала, а Соханьский – вице-председателем. Корвин-Пиотровская не является судьей Конституционного трибунала. Все лица, участвующие в этих действиях, совершают преступление – государственный переворот», – говорится в сообщении.
Протесты
Возле здания суда начались протесты. Трех человек, которые проникли на территорию Конституционного трибунала, перепрыгнув через забор, задержали прибывшие полицейские. Правоохранители подчеркнули, что «не осуществляют никакой деятельности» на территории трибунала, ограничиваясь исключительно прилегающей территорией.
Из-за событий в стране президент Польши Навроцкий изменил свои планы. Политик планировал посетить Сенегал, но вернулся в Варшаву, где провел встречу с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским. Судья опубликовал заявление, в котором выразил возмущение и несогласие с действиями, предпринятыми против Конституционного трибунала, «в частности, с препятствованием вице-председателю трибунала входу в здание или изданием распоряжения о перерыве в исполнении служебных обязанностей председателем и вице-председателем трибунала».
Глава государства объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного суда страны. Обращение главы государства зачитали участникам акции у здания судебной инстанции.
«Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка», – заявил Навроцкий.
Он добавил, что способствовал вступлению «законно действующего вице-президента» Соханьского в Конституционный трибунал. Через несколько минут после выступления президент покинул здание КТ.
К утру число протестующих перед зданием конституционного трибунала уменьшилось, стало меньше и полицейских сил.
Предыстория
Как пишет Wiadomosci, последний виток борьбы за Конституционный трибунал начался после действий Навроцкого. Парламентское большинство долго не заполняло вакансии в трибунале, а в марте избрало шестерых судей. Навроцкий принял присягу лишь у двоих из них и отказался приводить к присяге еще четверых, не признавая их судьями, полномочными рассматривать дела в Конституционном трибунале. В июне сейм избрал Славомира Патыру судьей Конституционного трибунала. В конце июля председатель принял у него присягу. Однако судья заявил, что не будет участвовать в каких-либо разбирательствах, связанных с работой КТ, до тех пор пока четырем судьям, избранным сеймом в марте, не будет разрешено приступить к работе.
Ситуация обострилась 4 сентября, когда сейм избрал Мацея Берека, бывшего министра в правительстве премьер-министра Дональда Туска, судьей Конституционного трибунала. Эта ситуация спровоцировала протест перед зданием Конституционного трибунала на улице Алеи Шухи в Варшаве. Демонстрации обострились после присяги Берека в сейме 14 октября. Собравшиеся заявили, что выступают против политиков в мантиях и борются за верховенство закона. Они утверждают, что протест направлен на «защиту Конституционного трибунала от насильственного захвата правительством Дональда Туска».
Корвин-Пиотровская также объявила, что издала распоряжение о созыве общего собрания судей Конституционного трибунала 3 ноября.