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Трамп оценил идею назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Елена Вострикова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Бенни Джонсоном.

«Это хорошая идея – подумать об этом. Я подумаю об этом», – ответил американский лидер на вопрос о возможном назначении певицы.

Трамп также добавил, что сам Джонсон «неплохо бы справился» с обязанностями пресс-секретаря.

До этого директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в шутку предложил назначить Минаж на эту должность. Он опубликовал видеозапись разговора с исполнительницей на борту самолета, во время которого спросил, есть ли кто-то, кто работает усерднее Трампа в период предвыборной кампании. Певица ответила, что таких людей нет.

16 октября стало известно об уходе Кэти Захарии с поста пресс-секретаря Белого дома спустя пять дней после назначения. В тот же день Трамп сообщил журналистам, что советовал ей пересмотреть свою позицию.

Президент США объяснил возникшие у Захарии трудности несправедливым отношением со стороны СМИ и предположил, что эта работа может ей не подходить. На вопрос о возможном принуждении к отставке Трамп ответил: «пусть она сама примет это решение».

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