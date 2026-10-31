Трамп оценил идею назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

До этого директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в шутку предложил назначить Минаж на эту должность. Он опубликовал видеозапись разговора с исполнительницей на борту самолета, во время которого спросил, есть ли кто-то, кто работает усерднее Трампа в период предвыборной кампании. Певица ответила, что таких людей нет.