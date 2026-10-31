Трамп оценил идею назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Бенни Джонсоном.
«Это хорошая идея – подумать об этом. Я подумаю об этом», – ответил американский лидер на вопрос о возможном назначении певицы.
Трамп также добавил, что сам Джонсон «неплохо бы справился» с обязанностями пресс-секретаря.
До этого директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в шутку предложил назначить Минаж на эту должность. Он опубликовал видеозапись разговора с исполнительницей на борту самолета, во время которого спросил, есть ли кто-то, кто работает усерднее Трампа в период предвыборной кампании. Певица ответила, что таких людей нет.
16 октября стало известно об уходе Кэти Захарии с поста пресс-секретаря Белого дома спустя пять дней после назначения. В тот же день Трамп сообщил журналистам, что советовал ей пересмотреть свою позицию.
Президент США объяснил возникшие у Захарии трудности несправедливым отношением со стороны СМИ и предположил, что эта работа может ей не подходить. На вопрос о возможном принуждении к отставке Трамп ответил: «пусть она сама примет это решение».