Bloomberg: пресс-секретарь Белого дома уволилась через 5 дней после назначения

Захария столкнулась с трудностями с самого начала. Ее первый и единственный брифинг для прессы подвергся критике: она говорила медленно и с запинками по заранее подготовленному тексту и ответила на вопросы лишь трех журналистов. Кроме того, она столкнулась с вопросами о том, не выдавала ли она себя за адвоката, не сдав соответствующий экзамен.