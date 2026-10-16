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Bloomberg: пресс-секретарь Белого дома уволилась через 5 дней после назначения

Филипп Иванов
The White House
The White House

Кэти Захария больше не будет работать пресс-секретарем президента США Дональда Трампа – она покинула должность в Белом доме менее чем через неделю после назначения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Захария оставила пост в пятницу. Неясно, займет ли она другую должность в Белом доме или в окружении Трампа. Ранее в тот же день президент сказал журналистам, что посоветовал ей пересмотреть свою позицию.

Он объяснил ее трудности несправедливым отношением со стороны СМИ, но все же предположил, что эта работа может ей не подойти. На вопрос, вынудит ли он ее уйти, Трамп ответил, что «пусть она сама примет это решение».

Захария столкнулась с трудностями с самого начала. Ее первый и единственный брифинг для прессы подвергся критике: она говорила медленно и с запинками по заранее подготовленному тексту и ответила на вопросы лишь трех журналистов. Кроме того, она столкнулась с вопросами о том, не выдавала ли она себя за адвоката, не сдав соответствующий экзамен.

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Трамп назвал ее «адвокатом» в своем посте в соцсети, анонсируя ее новую должность. Попытки Захарии защититься были неудачными, отмечает агентство: она столкнулась с вопросами о своем юридическом образовании в двух интервью Fox News, обычно дружественно настроенном к республиканской администрации, а в разговоре с консервативным комментатором сделала пренебрежительное замечание о Китае, заявив об отсутствии там «нормальных туалетов».

Стремительный взлет и падение Захарии были примечательны даже по меркам Белого дома Трампа, продолжает Bloomberg, что напоминает историю одного из ее предшественников, когда директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи был уволен после 11 дней работы.

Отставка происходит чуть более чем за две недели до промежуточных выборов в конгресс в ноябре, на которых республиканцы пытаются убедить скептически настроенных избирателей остаться с ними на фоне недовольства высокой стоимостью жизни.

Захария сменила Кэролайн Левитт, давнюю советницу Трампа, покинувшую пост в августе. Пока неясно, кто займет эту должность и когда будет назначен новый пресс-секретарь, заключает агентство.

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