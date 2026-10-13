CNN: Белый дом недоволен дебютом своего пресс-секретаря

Некоторые представители администрации выразили недоумение по поводу того, почему Захарию допустили к первому брифингу уже на второй день работы. Один из советников Трампа заявил, что перед выступлением ей следовало как минимум две недели тренироваться отвечать на сложные вопросы журналистов. Другой сотрудник Белого дома отметил, что не было никаких причин отправлять ее на брифинг без должной подготовки.