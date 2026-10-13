CNN: Белый дом недоволен дебютом своего пресс-секретаря
В Белом доме остались настолько недовольны дебютным брифингом нового пресс-секретаря президента США Кэти Захарии, что некоторые сотрудники администрации поставили под сомнение ее дальнейшее пребывание на посту. Об этом сообщило CNN со ссылкой на представителей Белого дома и советников президента Дональда Трампа.
Собеседники телеканала негативно оценили выступление Захарии. Один из них назвал брифинг «ужасным», другие охарактеризовали его как неловкий, скованный и временами вызывающий дискомфорт. Новый пресс-секретарь провела за трибуной около 15 минут, большую часть которых посвятила перечислению достижений Трампа. После этого она ответила на вопросы лишь трех журналистов и завершила встречу.
Некоторые представители администрации выразили недоумение по поводу того, почему Захарию допустили к первому брифингу уже на второй день работы. Один из советников Трампа заявил, что перед выступлением ей следовало как минимум две недели тренироваться отвечать на сложные вопросы журналистов. Другой сотрудник Белого дома отметил, что не было никаких причин отправлять ее на брифинг без должной подготовки.
CNN обращает внимание, что выступление Захарии оказалось значительно короче брифингов ее предшественницы Кэролайн Левитт, которые продолжались в среднем около 45 минут. Новый пресс-секретарь предоставила слово представителям Breitbart, Fox News и Daily Mail. По наблюдениям телеканала, их имена, вероятно, были записаны заранее.
При этом сам Трамп после брифинга положительно оценил работу Захарии. «Я считаю, что она выступила очень хорошо», – сказал президент журналистам. Один из его советников также предположил, что американский лидер даст новому пресс-секретарю возможность проявить себя, поскольку это было ее первое выступление.
По данным CNN, ранее Трамп был впечатлен выступлениями Захарии на Fox News, что впоследствии повлияло на решение назначить ее пресс-секретарем. Однако один из советников президента отметил, что участие в телевизионных дискуссиях существенно отличается от проведения брифингов перед журналистами со всего мира.
Сама Захария объяснила короткую продолжительность встречи тем, что Трамп вскоре должен был отправиться на Аляску и перед вылетом ответить на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. Пока неизвестно, с какой периодичностью новый пресс-секретарь будет проводить брифинги.