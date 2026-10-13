Многодетная мама и знаток Китая: что известно о новом пресс-секретаре Белого дома

Кэти Захарии привлекла внимание еще и тем, что во время первых визитов на ТВ не нашла с кем оставить детей и взяла их с собой в студию Fox News. После съемки ведущий Трейс Галлахер пошутил: «Приводи их еще, нам понравилось!» В интервью журналу LA Mom Захария подтвердила, что услугами няни семья почти не пользуется. «Беру детей в рабочие поездки и на совещания, если это возможно. Хожу с ними на деловые обеды или ужины. Но сразу ставлю ребенку условие: это деловой обед, и ты должен вести себя подобающим образом. И каждый раз все проходит отлично», – говорит Захария. Так, старший сын в возрасте 9 лет побывал на конференции организации Turning Point в Мичигане, где прослушал выступление президента Трампа и взял автограф у ныне покойного активиста партии Чарли Кирка.