Многодетная мама и знаток Китая: что известно о новом пресс-секретаре Белого дома

Многодетная мама и знаток Китая: что известно о новом пресс-секретаре Белого домаПрезидент США Дональд Трамп назначил своим официальным спикером Кэти Захарию
У Белого дома появилась новая пресс-секретарь – 42-летняя Кэти Захария, яростная сторонница республиканцев и протрамповского движения MAGA. Внутри Штатов она известна тем, что с помощью искусственного интеллекта вычисляет скрытых республиканцев и приводит их на выборы в продемократической Калифорнии, неустанно защищает президента США Дональда Трампа на ТВ и еще недавно отказалась от выгодного поста в министерстве внутренней безопасности ради семьи.
Персональный выбор Трампа
Во время второго срока кадровый выбор президента США Дональда Трампа часто основывается на личной лояльности, а Кэти Захарию в прессе называют «свирепым защитником президента и политики его администрации».
«Почему мой спортзал спасовал перед хулиганами-противниками MAGA» – под таким заголовком вышла в феврале 2026 г. ее колонка в New York Post. Будущая пресс-секретарь Белого дома пожаловалась в ней, что пришла в спортзал в кепке с надписью «Команда Трампа 2024», а одна из женщин, заметив ее, возмутилась и потребовала, чтобы Захария или сняла головной убор, или занималась в нем лицом к стене – так, чтобы надписи не было видно остальным. Затем скандалистка «выбежала за дверь, как капризный ребенок», но кампанию против политической символики в спортзале поддержали и другие женщины.
Владелец клуба заметил конфликт и неформально попросил сторонников MAGA пойти навстречу демократам. «Я ответила, что никогда не сниму кепку Трампа, чтобы успокоить левых, – пишет Захария. – Такая крайняя идеология <...> угрожает самой Америке, [она началась] с препятствования агентам иммиграционной полиции ICE [и дошла] до радикализации спортзалов».
И это не единственный пример. В июле 2025 г., когда шли споры о целесообразности проведения боев по смешанным единоборствам на лужайке перед Белым домом, Кэти Захария сравнила правила UFC, которые порой сопоставляют с «боями без правил», с «принципами, на которых основана [американская] конституционная республика». В ответ на недоумение СМИ она пояснила, что прежде всего имела в виду стремление сражаться до последнего и «позитивную маскулинность».
Принципиальная противница абортов
Кэти Захария (в девичестве – Блэк) появилась на свет 23 марта 1984 г. и воспитывалась приемной семьей. «Меня едва не лишили жизни в результате аборта», – рассказывала она на YouTube-канале We The People. Биологическая мать Кэти забеременела в 19 лет и планировала сделать аборт. Но, поговорив с христианским консультантом, передумала всего за полчаса до операции. Он уговорил ее родить и отдать ребенка усыновителям. Правда, о приемных родителях Кэти мало известно СМИ. Судя по всему, это весьма набожная семья из среднего класса Калифорнии. Повзрослев, Кэти Захария неоднократно благодарила Меланию Трамп за инициативы по поддержке временных приемных семей. Из-за истории своего появления на свет она занимает крайне жесткую позицию в вопросе абортов – ключевом противоречии между республиканцами и демократами.
Еще подростком Захария участвовала в клубах дебатов и местных политических кампаниях. Затем она поступила в частный христианский Университет Пеппердайна (Калифорния), где изучала политологию и юриспруденцию. В нем Кэти стала президентом студклуба республиканцев и работала волонтером в предвыборном штабе Арнольда Шварценеггера во время его губернаторской кампании 2003 г.
Будучи студенткой, она также прошла престижнейшие стажировки в госдепартаменте и национальном комитете (высший руководящий орган Республиканской партии. – «Ведомости».), затем – в одном из федеральных судов Техаса и вашингтонской правозащитной организации Advocates International, защищающей интересы малоимущих американцев. Но потом неожиданно вышла замуж и уехала в Китай.
«Моя карьера развивалась нетрадиционно, – поделилась Кэти Захария мыслями с журналом LA Mom. – Я знала, что хочу пойти в политику. Знала, что хочу заниматься юриспруденцией. Но и представить не могла, что окажусь в Пекине и у меня будет четверо детей».
Китайский юрист
Муж Кэти – Тайлер Захария – изучал политику в Университете Джорджтауна и ездил учиться по обмену в Китай. В 2007 г. он начал работать в фонде SGI Frontier Capital (ныне – в структуре Cerberus Frontier Capital). «После окончания вуза я вернулся в Пекин и встретил парня, который открывал фонд прямых инвестиций и искал кого-то говорящего на китайском, – рассказывал Тайлер в интервью Newsweek. – Я вообще ничего не смыслил в финансах. Но он нанял меня… Компания началась с четырех человек, но почти молниеносно выросла до 40 сотрудников из шести стран. Тогда я понял, что, когда вы заключаете сделки, дело не в цифрах и фактах, а в умении выстроить отношения».
В мае 2011 г. Тайлер с Кэти поженились и вместе покоряли Пекин. Перспективная американка со связями в Вашингтоне устроилась в одну из крупнейших международных юридических фирм Китая Zhong Lun.
Попутно она вела общественную деятельность: руководила сбором средств и связями с общественностью фонда Compassion for Migrant Children. Он был основан в КНР американцем Джонатаном Хершем, чтобы помогать детям рабочих, перебравшихся в крупные китайские города из сельской местности. Такие семьи не всегда имеют доступ к качественному образованию и медицине. Как пишет South China Morning Post, Кэти Захария с тех пор неплохо знакома с реалиями КНР и говорит на китайском языке настолько свободно, что «может удивить собеседников».
От идеальной домохозяйки до незаменимого агитатора
В 2013 г. супруги отправились в восьмимесячное путешествие вокруг света, пишет Irish Star. Затем они вернулись в США и поселились в Южной Калифорнии. Тайлер Захария переквалифицировался из финансиста в голливудского продюсера. Среди прочего он участвовал в создании фильмов Мартина Скорсезе «Молчание» (2016) и «Ирландец» (2019), а сейчас работает операционным директором независимой продюсерской кинокомпании 2521 Entertainment. Его супруга в то же время сосредоточилась на воспитании детей – троих мальчишек, которым 11, 8 и 5 лет, и девятилетней дочки.
О возвращении к карьере и политике Кэти Захария задумалась, как она сейчас уверяет, когда «у Трампа украли победу» на выборах в 2020 г. При этом она не спешила откликаться на вакансии. «Чувствовала, что нужно подождать – и окно возможностей откроется», – говорила Захария. Так и вышло. Знакомые позвали ее участвовать в локальной избирательной кампании, а затем пригласили в члены редсовета местной газеты.
В 2023 г. Кэти Захария вошла в совет консультантов организации White Rose Resistance, выступающей против абортов. Вдобавок она устроилась на полставки специалистом по развитию Университета Пеппердайн – своей альма-матер.
Прорыв произошел в 2024-м, когда ее назначили главным юристом Fix California. Эта организация основана дипломатом и давним союзником Трампа Ричардом Гренеллом, который сейчас числится одним из его спецпосланников. Миссия Fix California непроста: она продвигает повестку республиканцев в Калифорнии – традиционной вотчине демократов. Главная цель – заставить сторонников партии, которые обычно не голосуют, прийти на выборы.
По оценке Кэти Захарии, в Калифорнии проживает как минимум 1,4 млн «молчащих» сторонников республиканцев. В 2024 г. она вместе с коллегами смогла убедить прийти на выборы 200 000 из них и сократить стоимость привлечения нового избирателя для Fix California в три раза – с $15 до $5.
Ради такого результата сотрудники организации с помощью искусственного интеллекта постоянно анализируют открытые данные жителей штата, пытаясь выявить республиканцев, объясняла принцип своей работы Захария в интервью We The People. Например, алгоритмы выясняют, есть ли у человека оружие, ходит ли он в церковь, водит ли пикап и др. Когда потенциальный сторонник найден, его проверяют по базе данных избирателей. Если оказывается, что это «молчун», его начинают бомбардировать сообщениями и звонками с агитацией. Программа не нова и воспроизводит похожий проект, реализованный на территории Флориды.
Начав работу в Fix California, Захария быстро превратилась из домохозяйки в публичную фигуру. «Быть частью мира политики, пусть даже косвенно, невероятно жесткое испытание. Мне приходится ежедневно выдерживать нападки. Я стараюсь оградить свою семью от этого огня», – рассказывает Кэти Захария. Она заблюривает лица детей на фото в сети и по возможности скрывает родных от публики.
Дети как козырь во время переговоров
Прекрасная юридическая подготовка, яркая внешность и готовность неустанно защищать Трампа сделали Кэти Захарию желанной гостьей на программах для республиканской телеаудитории. С сентября 2024 г. она стала постоянным комментатором канала Newsmax, а с января 2025 г. – Fox News. В The Washington Post писали, что Трамп как-то увидел один из эфиров с ней и отправил восторженный отзыв.
Кэти Захарии привлекла внимание еще и тем, что во время первых визитов на ТВ не нашла с кем оставить детей и взяла их с собой в студию Fox News. После съемки ведущий Трейс Галлахер пошутил: «Приводи их еще, нам понравилось!» В интервью журналу LA Mom Захария подтвердила, что услугами няни семья почти не пользуется. «Беру детей в рабочие поездки и на совещания, если это возможно. Хожу с ними на деловые обеды или ужины. Но сразу ставлю ребенку условие: это деловой обед, и ты должен вести себя подобающим образом. И каждый раз все проходит отлично», – говорит Захария. Так, старший сын в возрасте 9 лет побывал на конференции организации Turning Point в Мичигане, где прослушал выступление президента Трампа и взял автограф у ныне покойного активиста партии Чарли Кирка.
«Родителям нужно творчески подходить к тому, как вписывать детей в свою жизнь, – уверяет Захария. – Это, конечно, не обычная рабочая поездка, когда ты один и вокруг тишина, но зато весело. И с детьми складываются гораздо более глубокие отношения». Правда, ее муж на подобное оказался не способен. «Мамы лучше справляются с многозадачностью», – шутит Захария. Поэтому в командировки Тайлера Захарии выезжает вся семья, включая Кэти, которая разгружает мужа и присматривает за детьми. Таким образом они, например, побывали в Ирландии на съемках фильма «Юный Вашингтон» (2026).
Госпожа пресс-секретарь
В феврале 2026 г. Кэти Захария стала пресс-секретарем министерства внутренней безопасности США. Но через шесть недель уволилась, потому что частые поездки между Калифорнией и Вашингтоном оказались несовместимы с семейной жизнью.
В июне 2026 г. она снова нашла работу, которую можно выполнять из дома, заняв пост старшего советника медиахолдинга Trump Media & Technology Group и соцсети Truth Social.
Теперь ситуация повторяется, но куда с более высокими ставками. 9 октября 2026 г. президент Трамп объявил о назначении Кэти Захарии пресс-секретарем Белого дома. Это не та профессия, на которой возможна удаленка. И ей придется выбирать: либо дети будут реже видеться с мамой, либо семья переедет в Вашингтон, либо Захария снова подаст в отставку и на продолжительный срок простится с политической мечтой. Впрочем, ее предшественница Кэролайн Левитт ушла с поста пресс-секретаря Белого дома, как раз чтобы проводить больше времени с мужем и детьми.