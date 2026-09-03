Вэнс рассказал, как Трамп «пригрозил» назначить его пресс-секретарем

«Перед тем как я вышел сюда, я разговаривал с президентом в Овальном кабинете, и он сказал – он сказал: «Будь осторожен. Я хочу, чтобы ты выступил хорошо, но если ты выступишь слишком хорошо, я, возможно, назначу тебя пресс-секретарем», – рассказал Вэнс (цитата по «РИА Новости»).