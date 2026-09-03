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Вэнс рассказал, как Трамп «пригрозил» назначить его пресс-секретарем

Татьяна Мозолевская
The White House
The White House

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что президент Дональд Трамп в шутку «пригрозил» назначить его пресс-секретарем, если тот слишком хорошо проведет брифинг для журналистов.

«Перед тем как я вышел сюда, я разговаривал с президентом в Овальном кабинете, и он сказал – он сказал: «Будь осторожен. Я хочу, чтобы ты выступил хорошо, но если ты выступишь слишком хорошо, я, возможно, назначу тебя пресс-секретарем», – рассказал Вэнс (цитата по «РИА Новости»).

12 августа Трамп анонсировал отставку пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Он пояснил, что она покидает должность, чтобы посвятить больше времени семье и детям. Президент с уважением отнесся к ее решению, назвав Левитт одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства, и поблагодарил ее за проделанную работу.

Левитт стала пресс-секретарем Белого дома 20 января 2025 г. Она стала самым молодым пресс-секретарем в истории США – в этом году Левитт исполнится 29 лет. Левитт принимала активное участие в предвыборной кампании Трампа. В его первой администрации она была помощником пресс-секретаря.

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