Bloomberg спрогнозировал продолжение текучки кадров в команде Трампа

Отставка пресс-секретаря Кэролайн Левитт стала одной из наиболее заметных. Президент США пояснил, что она покидает должность, чтобы посвятить больше времени семье и детям. Президент с уважением отнесся к ее решению, назвав Левитт одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства.