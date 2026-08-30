Bloomberg спрогнозировал продолжение текучки кадров в команде Трампа
Отставки в руководящем составе команды президента США Дональда Трампа создают проблемы для его политики, пишет Bloomberg. По данным агентства, администрацию ждут новые увольнения.
«За последний месяц Трамп потерял своего главного пресс-секретаря, главного юридического советника, ключевого советника по национальной безопасности и связного с Капитолийским холмом», – говорится в материале.
Как сообщили источники Bloomberg, в ближайшие несколько месяцев вопрос о возможном уходе рассматривают и другие высокопоставленные чиновники.
Отставка пресс-секретаря Кэролайн Левитт стала одной из наиболее заметных. Президент США пояснил, что она покидает должность, чтобы посвятить больше времени семье и детям. Президент с уважением отнесся к ее решению, назвав Левитт одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства.
В апреле произошла серия отставок высокопоставленных армейских чиновников. Тогда же под угрозой отставки оказался и ряд гражданских высокопоставленных чиновников. Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин, действия Трампа в отношении высших военных и гражданских чинов можно назвать «кадровым детоксом» – президент устраняет потенциально нелояльные и слабые персоналии в своей команде.