Почему Трамп массово увольняет высокопоставленных военных и чиновников

Почему Трамп массово увольняет высокопоставленных военных и чиновниковАмериканский президент устраняет слабых и нелояльных, говорят эксперты
В Пентагоне произошла серия отставок высокопоставленных армейских чинов. Об этом 3 апреля сообщило CNN со ссылкой на представителя американского военного министерства. Был уволен генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии США (аналог сухопутных войск). По данным CBS News, ухода Джорджа со своего поста потребовал лично глава Пентагона Пит Хегсет. Министр хочет видеть на должности Джорджа другого человека, который бы «реализовывал видение армии, сформулированное им и президентом Дональдом Трампом». Как заявил другой чиновник Пентагона, «пришло время смены руководства». Помимо Джорджа руководитель Пентагона 2 апреля отправил в отставку еще двух генералов – начальника службы капелланов (военных священников) генерал-майора Уильяма Грина-младшего и главу командования по подготовке армии генерала Дэвида Ходна.
Генерал Рэнди Джордж был начальником штаба армии США с 2023 г., он был назначен тогдашним президентом-демократом Джо Байденом и утвержден сенатом. Срок его полномочий по закону составлял четыре года, так что предполагалось, что Джорджа заменят в 2027 г. Одна из кандидатур на замену – генерал Кристофер Ланив, ранее служивший у Хегсета военным советником, а до этого командовавший 82-й воздушно-десантной дивизией.
Как пишет CNN, армейское руководство было застигнуто новостями об отставке Джорджа врасплох. Сам генерал узнал о своем снятии с поста 2 апреля, когда разговаривал с Хегсетом по телефону, и, по словам одного из чиновников Пентагона, «очень стойко» воспринял эту новость. Все это происходит во время войны США против Ирана, в которой сухопутным войскам под началом Джорджа предполагалось сыграть важную роль – именно армия США ответственна за ПВО и ПРО, а ее соединения типа 82-й дивизии могут участвовать в операциях на суше.
Помимо военных под угрозой отставки оказался и ряд гражданских высокопоставленных чиновников. Ранее 2 апреля стало известно об отставке генпрокурора США Пэм Бонди, но ей все может не ограничиться. Как сообщает издание The Atlantic, речь может идти об отставке директора ФБР Кэша Пателя и министра труда Лори Чавес-Деремер, а также министра торговли Говарда Лютника. У последнего, как пишут американские СМИ, сложились давние и теплые отношения с Трампом, но союзников в самой администрации у Лютника нет. Министр вызывает раздражение американских чиновников своей резкостью и непродуманными действиями, последствия которых приходится разгребать другим. Сами же чистки в кабмине могут иметь уже предвыборные цели – если на ближайших промежуточных выборах победят демократы, что вполне вероятно, Трампу станет сложнее утверждать кандидатуры высших государственных чиновников в сенате.
Действия Трампа в отношении высших военных и гражданских чинов можно назвать «кадровым детоксом», считает старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Американский президент устраняет потенциально нелояльных и слабых персоналий в своей команде. Все это происходит под жестким прессингом со стороны как демократов, так и республиканцев, обе политические силы требуют от команды Трампа большего профессионализма. Таким образом, президент проводит профилактическую работу, а упор на устранение нелояльных и замену их исключительно преданными Трампу людьми для главы государства вполне привычен и объясним. Увольнение же высокопоставленных армейских офицеров может быть объяснено внутренними брожениями из-за иранской кампании США – генералы вполне могли выражать несогласие с целями операции, резюмирует эксперт.
В условиях, когда демократы постоянно обыгрывают Трампа в прессе и судах, американский президент ожидает от своего окружения безоговорочной лояльности и даже некоторой идеологической ориентированности, соглашается научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Что же касается зачистки Пентагона, то здесь генералы пали жертвой амбициозных планов Хегсета и Трампа по реформе оборонного ведомства и очищению его от левой политической идеологии. В попытках «перезапустить» Пентагон Трамп и Хегсет начинают с того, что убирают нелояльных военных и оптимизируют военное ведомство по своему усмотрению. Объяснить отставки недовольством или альтернативными мнениями генералов о войне в Иране также вполне можно, подытоживает Павлов.