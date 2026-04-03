Почему Трамп массово увольняет высокопоставленных военных и чиновников

Помимо военных под угрозой отставки оказался и ряд гражданских высокопоставленных чиновников. Ранее 2 апреля стало известно об отставке генпрокурора США Пэм Бонди, но ей все может не ограничиться. Как сообщает издание The Atlantic, речь может идти об отставке директора ФБР Кэша Пателя и министра труда Лори Чавес-Деремер, а также министра торговли Говарда Лютника. У последнего, как пишут американские СМИ, сложились давние и теплые отношения с Трампом, но союзников в самой администрации у Лютника нет. Министр вызывает раздражение американских чиновников своей резкостью и непродуманными действиями, последствия которых приходится разгребать другим. Сами же чистки в кабмине могут иметь уже предвыборные цели – если на ближайших промежуточных выборах победят демократы, что вполне вероятно, Трампу станет сложнее утверждать кандидатуры высших государственных чиновников в сенате.