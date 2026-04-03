Трамп начал чистку в администрации

Что касается Габбард, то Трамп недоволен ее позицией в отношении иранской операции. Собеседники The Guardian подчеркнули, что Трамп спрашивал совета по этому поводу у нескольких чиновников внутри администрации, не конкретизируя их статус. Уточняется, что президент пока не предложил кандидата, который мог бы заменить Габбард. При этом публично Трамп, как и в случае с Бонди, подчеркивает свою уверенность в Габбард, хотя и намекает на несхожесть своей и ее позиций. На вопрос о том, доверяет ли он Габбард, Трамп ответил: «Да, конечно. В смысле – у нее немного иной ход мыслей, чем у меня, но это не значит, что кто-то не может мне помочь» (цитата по The Guardian).