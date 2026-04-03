Трамп начал чистку в администрации

Трамп начал чистку в администрацииУволят тех, кто не справился с неприятностями или предупреждал о них
Пока США не могут добиться существенных побед в войне против Ирана, а действующая администрация продолжает терять поддержку среди американцев, президент Дональд Трамп объявил об увольнении генпрокурора Пэм Бонди. Он заявил, что ценит ее и скоро объявит о ее «новой важной работе в частном секторе». Обязанности генпрокурора будет временно осуществлять ее заместитель Тодд Бланш. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social 2 апреля. Ранее газета The Guardian сообщила о рассмотрении им возможности уволить и главу нацразведки Тулси Габбард.
О планах Трампа сместить Бонди в ночь на 2 апреля также сообщила газета The New York Tomes (NYT). Утверждалось, что Трамп разочарован неспособностью Бонди сдержать или уладить скандал, связанный с публикацией документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. «Генпрокурор – замечательный человек и прекрасно справляется со своей работой», – заявил NYT лично Трамп за некоторое время до увольнения Бонди. Но источники издания настаивали, что на самом деле Трамп давно недоволен работой Бонди и дело не только в файлах Эпштейна. Например, журналисты подчеркнули, что президент ожидал от нее более активных действий по административному или уголовному преследованию его политических противников.
Что касается Габбард, то Трамп недоволен ее позицией в отношении иранской операции. Собеседники The Guardian подчеркнули, что Трамп спрашивал совета по этому поводу у нескольких чиновников внутри администрации, не конкретизируя их статус. Уточняется, что президент пока не предложил кандидата, который мог бы заменить Габбард. При этом публично Трамп, как и в случае с Бонди, подчеркивает свою уверенность в Габбард, хотя и намекает на несхожесть своей и ее позиций. На вопрос о том, доверяет ли он Габбард, Трамп ответил: «Да, конечно. В смысле – у нее немного иной ход мыслей, чем у меня, но это не значит, что кто-то не может мне помочь» (цитата по The Guardian).
Стоит учитывать, что слухи о недовольстве Габбард появились еще в июне 2025 г., после первых ударов по Ирану в ходе 12-дневной ирано-израильской войны. Тогда многие американские СМИ подчеркивали, что глава нацразведки на самом деле не поддерживает решение о начале ударов. Недовольство фигурой Бонди могло проявиться к концу лета 2025 г., когда пресса и общественность снова обратили активное внимание на дело Эпштейна. В итоге через несколько месяцев, в ноябре 2025 г., конгресс обязал минюст опубликовать все рассекреченные документы, относящиеся к этому делу. Всего по этому делу было опубликовано приблизительно 3 млн документов, в которых Трамп упоминается около 38 000 раз (более чем в 5000 документах, по данным NYT). При этом пока не найдено каких-то конкретных доказательств его соучастия в преступлениях Эпштейна. Кроме того, значительная часть этих документов была отцензурирована перед публикацией.
Удары по Ирану, как и развитие скандала вокруг дела Эпштейна, по-разному влияли на личный рейтинг Трампа как среди американцев в целом, так и среди республиканцев. Но в стане соратников президента это усилило критические настроения. Например, против его политики в отношении Ирана выступил известный консервативный журналист Такер Карлсон и республиканка, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Кроме того, после начала иранской операции в администрации уже произошли кадровые перестановки, привлекшие внимание. Например, 5 марта Трамп уволил с должности министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а 18 марта в знак протеста против войны в Иране ушел в отставку директор Национального контртеррористического центра США (NCC) Джо Кент (он был подотчетен Габбард).
По данным агрегатора опросов Real Clear Politics, рейтинг Трампа на 2 апреля составляет 41,2% – один из самых низких показателей за его второй срок.
Сейчас Трамп уже не так боится текучести кадров, как стремится снять с себя ответственность за внутри- и внешнеполитические проблемы администрации, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. На Габбард Трамп попытается повесить все негативные последствия иранской операции, а на Бонди – проблемы, связанные с делом Эпштейна. Против Габбард работает практически всё. «Она одиозная для большинства республиканцев фигура, и ее Трампу будет убрать абсолютно безболезненно и даже полезно. Большая часть республиканского истеблишмента это только поддержит», – сказал Козлов.
Слухи об увольнении Бонди и Габбард имеют основания, говорит американист Павел Кошкин. По мнению эксперта, для Трампа Бонди стала токсичным активом, несмотря на лояльность. И в разгар предвыборной гонки и праймериз он, видимо, намерен провести «политический детокс». Эксперт подчеркнул, что в администрации заработал принцип естественного отбора. «Трамп вряд ли выкинет за борт Бонди окончательно, прежде всего из-за ее преданности как минимум на публику. Не исключено, что отправит в почетную ссылку и найдет для нее символическую должность», – говорит Кошкин.
С Габбард все несколько сложнее, замечает эксперт. Во-первых, она вызывает много вопросов из-за ее позиции по поводу иранской войны: как-никак человек из ее команды – Кент недавно хлопнул дверью и уволился, осудив ближневосточную политику Трампа. Во-вторых, она как будто уже демонстрировала признаки нелояльности, еще в прошлом году, когда США впервые нанесли удары по ядерным объектам Исламской Республики, а потом резко замолчала. «То есть ранее она вроде говорила, что Тегеран не занимается обогащением урана в военных целях. В-третьих, она перебежчица из демократической партии. Все это накладывает свой отпечаток. Подозреваю, если слухи о ее отставке оправдаются, то она вряд ли получит от Трампа даже символические поблажки», – сказал Кошкин.