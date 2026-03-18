О чем говорит первая громкая отставка в администрации Трампа из-за войны в Иране

О чем говорит первая громкая отставка в администрации Трампа из-за войны в ИранеНа этот шаг решился глава контртеррористического центра Джо Кент
Иран не представлял непосредственную угрозу для США, а их ввязывание в военные действия против Тегерана в конце февраля 2026 г. – результат давления Израиля и произраильского лобби. Об этом заявил 17 марта в своем прошении об отставке директор Национального контртеррористического центра США (NCC) Джо Кент. По его словам, администрация президента США отошла от внешнеполитических установок первого срока правления Дональда Трампа (2017–2021 гг.) и идеалов, которые он продвигал в ходе трех кампаний (в 2016, 2020 и 2024 гг.).
По словам Кента, «высокопоставленные израильские чиновники», а также «влиятельные американские медиафигуры развернули кампанию по дезинформации», которая «подрывает платформу «Америка превыше всего» и «посеяла провоенные настроения». Аналогичным способом ранее, уверен Кент, «Израиль втянул» США и в войну с Ираком в 2003 г.
«Как ветеран, 11 раз направленный в зону боевых действий, и как муж <...> потерявший свою любимую жену Шеннон (погибла в результате теракта в 2019 г. в Сирии, где работала военным шифровальщиком. – «Ведомости») в войне, спровоцированной Израилем, я не могу поддержать отправку следующего поколения [солдат] сражаться и умирать на войне, которая не приносит никакой пользы американскому народу», – говорится в письме, опубликованном в Х (экс-Twitter). В его итоговой части Кент призвал отказаться от нынешнего своего курса и предотвратить дальнейшее скатывание США в хаос. «У вас есть все козыри», – подчеркнул Кент.
Реакция Трампа на такой необычный демарш от члена его второй администрации последовала в этот же день. «Я всегда считал его [Кента] хорошим парнем, но я всегда думал, что он слаб в вопросах безопасности <...> Я не очень хорошо его знал» – такую характеристику он дал качествам главы NCC. «Но когда я прочитал его заявление, я понял, что хорошо, что он ушел, – потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы. Иран был угрозой – это осознала каждая страна <...> Когда с нами работает кто-то, кто говорит, что не считал Иран угрозой, нам не нужны такие люди», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
До своей политической карьеры Кент на протяжении 20 лет был военнослужащим. В частности, он принимал участие в военных операциях в Ираке, Йемене, в странах Северной Африки, а также работал полевым агентом ЦРУ. После гибели жены Кент стал публичным критиком американской ближневосточной политики и шире – концепции «войны с террором». Что же касается его внутриполитических воззрений, то Кента считают приближенным к правым, а иногда – и к праворадикальным кругам общества.
Уход Кента из администрации происходит на фоне критики кампании в Иране и со стороны некогда близких союзников Трампа вроде журналиста Такера Карлсона. Помимо него с критикой действий США на Ближнем Востоке выступали консервативная активистка Кэндис Оуэнс, ультраправый блогер-активист Ник Фуэнтес, конспиролог Алекс Джонс и один из самых популярных американских подкастеров Джо Роган.
Отставка Кента – это признак углубления раскола среди сторонников нынешнего курса, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, президент ошибался, думая, что сможет без последствий исключать из своего движения настроенных антивоенно представителей, таких как Карлсон или конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Конечно, пока мы видим единичные пробоины в «корабле» MAGA, которые Трамп еще может залатать. Но чем больше затягивается война на Ближнем Востоке, тем больше таких дыр будет появляться. Кент – первый высокопоставленный чиновник администрации, выразивший громкий протест против подходов Белого дома на Ближнем Востоке, что важно», – подчеркнул Кошкин.
При этом бросается в глаза, что критикующие своего лидера трамписты рассуждают в стиле «Плохой Израиль или его премьер Биньямин Нетаньяху, но хороший Трамп», продолжает эксперт. Поэтому если иранская компания обернется полным провалом, то у Трампа будет возможность переложить всю ответственность на происки Тель-Авива. «Но в таком случае израильское лобби вряд ли поддержит республиканцев на следующих выборах», – резюмирует Кошкин.