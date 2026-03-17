Глава контртеррористического центра США объявил об отставке из-за войны с Ираном

Глава контртеррористического центра США объявил об отставке из-за войны с ИраномПо его словам, иранцы не представляли угрозы для Америки
Директор Национального контртеррористического центра США (NCTC) Джо Кент заявил о своей отставке. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
«Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну из-за давления со стороны Израиля и его мощного лобби в США», – написал Кент.
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа и директора Национальной разведки Тулси Габбард за возможность служить под их руководством, а также профессионалов NCTC за совместную работу.
С 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Вашингтон заявил, что Тегеран работает над созданием ядерного оружия, что и послужило поводом для начала военной операции. Иран категорически отрицает эти обвинения и отвечает ударами по американским базам на Ближнем Востоке и израильским объектам.
3 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет данных о создании Ираном ядерного оружия. Он подчеркнул, что, пока Тегеран не обеспечит МАГАТЭ полный доступ для инспекторов, подтвердить исключительно мирный характер иранской ядерной программы будет невозможно.