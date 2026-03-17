Политика

NBC: военные США предложили Трампу варианты выхода из войны с Ираном

Ведомости

Военные чиновники США включили в план возможность для президента Дональда Трампа прекратить конфликт в Иране. Об этом пишет NBC News со ссылкой на шесть источников.

Помощники и союзники Трампа пытаются склонить его к разным решениям. Поддерживающие стратегию выхода с самого начала конфликта обеспокоены глобальной экономической нестабильностью, а то время как другие помощники делают упор на возможность ослабить влияние режима в регионе. Один из источников заявил, что сроки окончания войны «могут меняться каждый день».

Такие планы включены в ежедневное военное планирование вместе с вариантами эскалации, если Вашингтон решит усилить давление на Иран.

16 марта Axios писал, что Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В последние дни Арагчи направлял Уиткоффу текстовые сообщения, в которых обсуждался вопрос прекращения войны. Неизвестно, насколько содержательными были эти контакты.

