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Трамп анонсировал отставку пресс-секретаря Левитт в конце августа

Наталья Захарова

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет пост в конце августа, сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Thruth Social.

Он объяснил, что Левитт уходит, чтобы больше времени проводить с семьей и детьми. Ее решение Трамп принял с уважением. Он назвал Левитт одним из лучших пресс-секретарей Белого дома в истории офиса и поблагодарил за работу.

«Кэролайн теперь будет одним из моих главных внешних советников и влиятельным голосом в Республиканской партии», – заключил он.

Левитт стала пресс-секретарем Белого дома 20 января 2025 г. Она стала самым молодым пресс-секретарем в истории США – в этом году Левитт исполнится 29 лет. Левитт занимала эту должность в ходе предвыборной кампании Трампа. В его первой администрации она была помощником пресс-секретаря.

Когда Трамп сообщал, что назначает ее на должность, то заявил, что Левитт проделала «феноменальную работу» в ходе его предвыборной кампании. Президент тогда выразил уверенность, что она сможет донести «послание американскому народу».

Левитт замужем, у нее двое детей. Последнего ребенка она родила 1 мая 2026 г. – дочь Вивиану.

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