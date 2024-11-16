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Трамп выбрал 27-летнюю Кэролайн Левитт на пост пресс-секретаря Белого дома

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Кэролайн Левитт будет занимать пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации, передает CNN.

Левитт занимала эту должность в ходе предвыборной кампании Трампа. В его первой администрации она была помощником пресс-секретаря.

Трамп заявил, что Левитт проделала «феноменальную работу» в ходе его предвыборной кампании.

«Каролина умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором», – сказал он. Трамп выразил уверенность, что она сможет донести «послание американскому народу».

Левитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома, пишет Reuters. До нее им считался Рон Зиглер – ему было 29 лет, когда президент Ричард Никсон дал ему эту должность в 1969 г.

По словам советников Трампа, Левитт расположила его к себе тем, что является ярой сторонницей его позиции, а также своим жестким и резким стилем «пленных не брать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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