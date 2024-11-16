Трамп выбрал 27-летнюю Кэролайн Левитт на пост пресс-секретаря Белого дома
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Кэролайн Левитт будет занимать пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации, передает CNN.
Левитт занимала эту должность в ходе предвыборной кампании Трампа. В его первой администрации она была помощником пресс-секретаря.
Трамп заявил, что Левитт проделала «феноменальную работу» в ходе его предвыборной кампании.
«Каролина умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором», – сказал он. Трамп выразил уверенность, что она сможет донести «послание американскому народу».
Левитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома, пишет Reuters. До нее им считался Рон Зиглер – ему было 29 лет, когда президент Ричард Никсон дал ему эту должность в 1969 г.
По словам советников Трампа, Левитт расположила его к себе тем, что является ярой сторонницей его позиции, а также своим жестким и резким стилем «пленных не брать».