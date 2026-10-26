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Суд арестовал экс-члена совета директоров «Норникеля» Лучицкого

Антон Потоков
РИА Новости
РИА Новости

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу бывшего члена совета директоров «Норникеля» Станислава Лучицкого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лучицкого удовлетворено», – говорится в материалах дела.

Бывшему члену совета директоров компании предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье грозит до 10 лет колонии. Обстоятельства уголовного дела и причины преследования Лучицкого пока не раскрываются.

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