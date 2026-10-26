Суд арестовал экс-члена совета директоров «Норникеля» Лучицкого

Бывшему члену совета директоров компании предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье грозит до 10 лет колонии. Обстоятельства уголовного дела и причины преследования Лучицкого пока не раскрываются.