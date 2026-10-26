Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,025-0,46%YAKG36,2-1,09%LIFE1,665-0,3%IMOEX2 527,4+0,68%RTSI984,57+0,26%RGBI112,51+0,19%RGBITR778,66+0,22%
Главная / Финансы /

Банк России оставил курс доллара по 80 рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центральный банк установил официальный курс доллара на 27 октября на отметке 80,49 руб. Регулятор снизил стоимость валюты на 0,05 руб.

Евро подешевел на 0,15 руб. и составил 90,09 руб. Юань подорожал на 0,01 руб. до 12,07 руб.

Официальные курсы на 24 октября составляют: доллар – 80,54 руб., евро – 90,24 руб., юань – 12,06 руб.

Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь