Банк России оставил курс доллара по 80 рублей
Центральный банк установил официальный курс доллара на 27 октября на отметке 80,49 руб. Регулятор снизил стоимость валюты на 0,05 руб.
Евро подешевел на 0,15 руб. и составил 90,09 руб. Юань подорожал на 0,01 руб. до 12,07 руб.
Официальные курсы на 24 октября составляют: доллар – 80,54 руб., евро – 90,24 руб., юань – 12,06 руб.
Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.