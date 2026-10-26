В работе сервиса Steam фиксируются сбои
26 октября фиксируются сбои в работе сервиса Steam, следует из данных сервиса Downdetector.
Пик жалоб пришелся на 17:10, тогда жалобы поступили с 763 серверов. При этом за сутки о проблемах сообщили 8500 человек, а по состоянию на 18:14 за час о сбоях сообщили 1700 человек.
За последний час, по данным Downdetector, 5% жалоб было направлено из Казахстана. Также пользователи сообщали о сбоях на территории России (Москва – 3%, Санкт-Петербург – 3%, Новосибирская и Свердловские области – 3%). Преимущественно Steam не открывался на устройствах, на которых была установлена операционная система Windows.
На проблемы в работе сервиса 26 октября также пожаловались пользователи мессенджера Telegram. По состоянию на 16:36 число сообщений о неполадках достигло 1424 при обычном показателе в одно обращение.
21 октября пользователи также жаловались на сбой в работе Steam. Больше всего о проблеме сообщили пользователи из США (более 3,6 тыс.). Сбои в работе также зафиксированы в Великобритании (1,7 тыс.) и Франции (647).