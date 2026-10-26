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Пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса 26 октября. По данным Downdetector, в 16:36 число сообщений о неполадках достигло 1424 при обычном показателе в одно обращение.

Согласно графику мониторинга, резкий рост жалоб произошел во второй половине дня. До этого сообщения о проблемах практически не поступали. Причины возможного сбоя и география жалоб пока не установлены. Официальных комментариев Telegram о неполадках не поступало.

6 августа пользователи в России сообщали о массовых перебоях в работе интернет-сервисов, включая Telegram, мессенджер Max, поисковую систему «Яндекс» и маркетплейсы Ozon и Wildberries.

14 июля принадлежащий Telegram короткий домен t.me вновь стал доступен пользователям после временного отключения. По информации издания «Код Дурова», ссылки на каналы, публикации и профили снова начали открываться в браузере и перенаправлять пользователей в приложение мессенджера.

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