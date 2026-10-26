Пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса 26 октября. По данным Downdetector, в 16:36 число сообщений о неполадках достигло 1424 при обычном показателе в одно обращение.
Согласно графику мониторинга, резкий рост жалоб произошел во второй половине дня. До этого сообщения о проблемах практически не поступали. Причины возможного сбоя и география жалоб пока не установлены. Официальных комментариев Telegram о неполадках не поступало.
14 июля принадлежащий Telegram короткий домен t.me вновь стал доступен пользователям после временного отключения. По информации издания «Код Дурова», ссылки на каналы, публикации и профили снова начали открываться в браузере и перенаправлять пользователей в приложение мессенджера.