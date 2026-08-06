В работе рунета случился масштабный сбой

Ранее крупное падение серверов Cloudfare случилось 18 ноября 2025 г. Инцидент привел к массовым перебоям в работе X, ChatGPT, Spotify, «Яндекс Музыки», Reddit и др. Последствия технической ошибки устранили через пять часов. 5 декабря того же года произошел очередной глобальныйй сбой сервисов Cloudflare. Менее масштабные проблемы с доступом к крупным сайтам из-за неполадок в работе Cloudflare наблюдались и в феврале 2026 г.