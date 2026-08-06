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В работе рунета случился масштабный сбой

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к «Яндексу», мессенджерам и маркетплейсам
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пользователи в России пожаловались на массовый сбой в работе рунета. В частности, возникли проблемы с поисковой системой «Яндекс», ресурсами маркетплейсов Ozon и Wildberries, Telegram, национальным мессенджером Max, следует из данных Detector404.

Самое большое количество жалоб за последний час ресурс зафиксировал на проблемы с доступом к Ozon (1200), работу «Ростелекома» (502), «Яндекса» (387), игровой онлайн-платформы Roblox (316), сервиса для размещения объявлений «Авито» (253).

О трудностях с доступом также заявили пользователи «Яндекс Диска» (227 жалоб за час), портала Pikabu (215), Wildberries (198), сайта «РЖД» (196), онлайн-кинотеатра «Иви» (176), мессенджера Max (154), CRM-системы amoCRM (153), ресурсов «Газпромбанка» (137), «Т-Банка» (103), «Почты России» (93).

«Ведомости» направили запрос в Минцифры.

22 июня глобальный интернет столкнулся с масштабным сбоем из-за проблем с серверами Cloudflare, через сеть которой проходит порядка 20% всего трафика. Тогда пользователи жаловались на сложности с доступом к соцсети X, форуму Reddit, сервису для видеоконференций Zoom, сервису Canva, игре Fortnite, платформе Discord. Проблемы фиксировались в США, Великобритании, Индии, Австралии, Канаде и Германии.

Ранее крупное падение серверов Cloudfare случилось 18 ноября 2025 г. Инцидент привел к массовым перебоям в работе X, ChatGPT, Spotify, «Яндекс Музыки», Reddit и др. Последствия технической ошибки устранили через пять часов. 5 декабря того же года произошел очередной глобальныйй сбой сервисов Cloudflare. Менее масштабные проблемы с доступом к крупным сайтам из-за неполадок в работе Cloudflare наблюдались и в феврале 2026 г.

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