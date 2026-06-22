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Глобальный интернет столкнулся с масштабным сбоем

Ведомости

Интернет по всему миру столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных Downdetector. Это произошло из-за проблем с серверами Cloudflare, через сеть которой проходит порядка 20% всего трафика.

Пользователи жалуются на сложности с доступом к соцсети X, форуму Reddit, сервису для видеоконференций Zoom, сервису Canva, игре Fortnite, платформе Discord. Проблемы наблюдаются в США, Великобритании, Индии, Австралии, Канаде и Германии.

Прошлое крупное падение серверов Cloudfare произошло 18 ноября 2025 г. Инцидент привел к массовым перебоям в работе множества интернет-сервисов: X, ChatGPT, Spotify, «Яндекс Музыки», Reddit и др. Последствия технической ошибки устранили через пять часов, но уже 5 декабря произошел очередной глобальной сбой сервисов Cloudflare, продлившийся полчаса. Менее масштабные проблемы с доступом к крупным сайтам из-за неполадок в работе Cloudflare наблюдались и в феврале 2026 г.

19 мая пользователи X сообщили о масштабном сбое в работе соцсети. О сбоях заявляли пользователи из США, Бразилии, Мексики, Испании и других стран.

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