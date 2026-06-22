Глобальный интернет столкнулся с масштабным сбоем

Прошлое крупное падение серверов Cloudfare произошло 18 ноября 2025 г. Инцидент привел к массовым перебоям в работе множества интернет-сервисов: X, ChatGPT, Spotify, «Яндекс Музыки», Reddit и др. Последствия технической ошибки устранили через пять часов, но уже 5 декабря произошел очередной глобальной сбой сервисов Cloudflare, продлившийся полчаса. Менее масштабные проблемы с доступом к крупным сайтам из-за неполадок в работе Cloudflare наблюдались и в феврале 2026 г.