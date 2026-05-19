Пользователи X сообщили о масштабном сбое в работе соцсети

Вечером 20 апреля пользователи X уже сталкивались с масштабными неполадками. Тогда пик жалоб пришелся на 20:25 мск, когда число сообщений о сбоях превысило 13 800. Наибольшее количество обращений также фиксировалось в США, где о проблемах сообщили около 10 000 пользователей. Еще тысячи жалоб поступили из Великобритании, Испании и Германии. 46% пользователей тогда жаловались на проблемы с загрузкой ленты сообщений, 35% – на сбои в работе приложения, еще 12% сообщали о неполадках сайта.