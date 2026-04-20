Пользователи X пожаловались на сбой в работе соцсети
Пользователи ряда стран сообщили о сбое в работе социальной сети X вечером 20 апреля, следует из данных сервиса Downdetector.
Пик жалоб пришелся на 20:25 по мск – в этот момент число сообщений о сбоях достигло 13 841.
В США о неполадках сообщили около 10 000 пользователей. При этом 46% жалоб связаны с проблемами при просмотре ленты сообщений, 35% пользователей испытывают трудности с работой приложения, еще 12% отмечают сбои в работе сайта.
Сбои также фиксировались в других странах, включая Великобританию (4700 жалоб), Испанию (1200) и Германию (1000).
20 апреля в работе модели искусственного интеллекта ChatGPT от компании OpenAI также наблюдался сбой. Люди жаловались на проблемы со входом в личный кабинет, сбой сайта и на то, что ChatGPT долго отвечает на запросы. Наибольшее число жалоб приходило из Нидерландов (6%), США (5%) и ФРГ (4%).