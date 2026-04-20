В работе ChatGPT наблюдается сбой
В работе искусственного интеллекта ChatGPT от компании OpenAI наблюдается сбой. На 17:50 мск на работу чат-бота пожаловались более 1100 пользователей, следует из данных Downdetector.ru.
Люди жалуются на проблемы со входом в личный кабинет, сбой сайта и на то, что ChatGPT долго отвечает на запросы. Наибольшее число жалоб приходит из Нидерландов (6%), США (5%) и ФРГ (4%). 4% пользователей Москвы и 3% из Санкт-Петербурга также жалуются на проблемы с чат-ботом.
Последний сбой в работе ChatGPT наблюдался в декабре 2025 г. Наибольшее количество сообщений о проблемах было зафиксировано в США – более 5000. Также о сбоях сообщили пользователи из Канады, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Мексики, Индии и Японии.