Пользователи пожаловались на сбой в работе ChatGPT

Ведомости

В работе ChatGPT произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы на сбои начали поступать в 22:06 мск, но уже к 23:02 мск пользователи сообщили о восстановлении работы. 

Наибольшее количество сообщений о проблемах было зафиксировано в США – более 5000. Также о сбоях сообщили пользователи из Канады, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Мексики, Индии и Японии.

По данным сайта, большинство пользователей столкнулись с проблемами при доступе к сайту OpenAI (62%). Примерно 32% сообщили о нарушениях в работе приложений с чат-ботом, а 6% испытывали трудности со входом в свои профили. 

1 декабря российские пользователи сообщили о перебоях в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). За сутки поступило 2220 жалоб. 

