Россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

29 ноября Роскомнадзор начал постепенную блокировку WhatsApp. В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным РКН, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.