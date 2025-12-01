Россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp
Российские пользователи сообщили о перебоях в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). За сутки поступило 2220 жалоб. Об этом свидетельствуют данные сайта «Сбой.РФ».
Больше всего жалоб поступило из Москвы (28%), Новосибирской области (16%) и Санкт-Петербурга (14%).
13 августа Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp из-за их использования в мошеннических схемах и терроризме, игнорирования требований по противодействию таким действиям.
29 ноября Роскомнадзор начал постепенную блокировку WhatsApp. В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным РКН, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.