Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp

11 августа пользователи Telegram и WhatsApp начали сообщать о сбоях в работе сервисов: у них не проходили интернет-звонки, не воспроизводились аудио- и видеосообщения. На этом фоне Forbes со ссылкой на источник сообщал, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 предложили заблокировать возможность звонков в зарубежных мессенджерах. Операторы связи тогда не стали комментировать эту идею «Ведомостям».