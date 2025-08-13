Газета
Главная / Общество /

Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp

Ведомство объяснило меры противодействием террористам и вымогателям
Ведомости

Роскомнадзор сообщил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В силу этого ведомство принимает меры по частичному ограничению звонков в этих мессенджерах.

В ведомстве также отметили, что данным мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.

«Никаких иных ограничений их функционала не вводится», – говорится в сообщении Роскомнадзора, которое поступило в «Ведомости».

С 2024 г. работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи, напомнили в Роскомнадзоре. «В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества», – отметили там.

Минцифры положительно оценило решение РКН, сообщает ТАСС. При этом там допустили, что доступ к звонкам будет восстановлен после выполнения Telegram и WhatsApp требований российского законодательства.

Операторы отказались комментировать идею о блокировке звонков в мессенджерах

Общество

11 августа пользователи Telegram и WhatsApp начали сообщать о сбоях в работе сервисов: у них не проходили интернет-звонки, не воспроизводились аудио- и видеосообщения. На этом фоне Forbes со ссылкой на источник сообщал, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 предложили заблокировать возможность звонков в зарубежных мессенджерах. Операторы связи тогда не стали комментировать эту идею «Ведомостям».

