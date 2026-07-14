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Принадлежащий Telegram домен t.me снова стал доступен пользователям

Ведомости

Короткий домен Telegram t.me, который вечером 13 июля перестал работать, вновь стал доступен пользователям. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

После восстановления работы ссылки на каналы, публикации и профили снова открываются в браузере и перенаправляют пользователей в приложение Telegram. При этом, как отмечает издание, полное восстановление работы домена на устройствах всех пользователей может занять до суток.

До этого сообщалось, что домен t.me, используемый для коротких ссылок Telegram, был исключен из глобального доменного пространства. По данным сервиса Whois, администрация доменной зоны .me присвоила ему статус serverHold, который означает исключение домена из системы DNS. В качестве альтернативы пользователям рекомендовали использовать ссылки формата telegram.me.

14 июля пользователи в России также сообщали о сбоях в работе Google. За сутки было зарегистрировано около 1600 жалоб. Наибольшее их число пришлось на Москву (6%), Санкт-Петербург (5%), Новосибирскую и Московскую области (по 4%), а также Самарскую область (3%).

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