Принадлежащий Telegram домен t.me пропал из зоны DNS
По данным сервиса, один из статусов домена – serverHold, что означает его исключение из DNS. Короткие ссылки t.me перестали открываться в браузерах. Внутри клиентов Telegram переходы по ссылкам работают корректно, отмечает Telegram-канал TelegramInfo. В качестве альтернативы можно использовать ссылки telegram.me. Информация о домене обновлена 13 июля.
1 июля «Ведомости» писали со ссылкой на исследование рекламного агентства Affect (группа «Игроник») и сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune, что бренды стали публиковать больше контента в национальном мессенджере Max и соцсети «В контакте» после замедления Telegram. С декабря 2025 г. по май 2026 г. доля Max в медиамиксе достигла 24%, увеличившись почти в три раза.