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Главная / Технологии /

Принадлежащий Telegram домен t.me пропал из зоны DNS

Ведомости

Домен t.me, используемый для коротких ссылок мессенджера Telegram, полностью удален из глобального доменного пространства. Администрация реестра .me исключила его из зоны DNS, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис Whois.

По данным сервиса, один из статусов домена – serverHold, что означает его исключение из DNS. Короткие ссылки t.me перестали открываться в браузерах. Внутри клиентов Telegram переходы по ссылкам работают корректно, отмечает Telegram-канал TelegramInfo. В качестве альтернативы можно использовать ссылки telegram.me. Информация о домене обновлена 13 июля.

1 июля «Ведомости» писали со ссылкой на исследование рекламного агентства Affect (группа «Игроник») и сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune, что бренды стали публиковать больше контента в национальном мессенджере Max и соцсети «В контакте» после замедления Telegram. С декабря 2025 г. по май 2026 г. доля Max в медиамиксе достигла 24%, увеличившись почти в три раза.

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