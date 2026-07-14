Принадлежащий Telegram домен t.me пропал из зоны DNS

1 июля «Ведомости» писали со ссылкой на исследование рекламного агентства Affect (группа «Игроник») и сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune, что бренды стали публиковать больше контента в национальном мессенджере Max и соцсети «В контакте» после замедления Telegram. С декабря 2025 г. по май 2026 г. доля Max в медиамиксе достигла 24%, увеличившись почти в три раза.