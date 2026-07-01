Бренды начали уходить в Max и во «В контакте» после замедления Telegram

1 июля ТАСС сообщил, что в первом полугодии 2026 г. администрация Telegram заблокировала по всему миру 19,136 млн нарушающих его политику каналов и групп, что на 18,57% больше год к году. Во II квартале 2026 г. было заблокировано 7,797 млн ресурсов, что на 9,69% меньше, чем годом ранее. В I квартале количество заблокированных каналов и групп выросло на 51% по сравнению с I кварталом 2025 г. – с 7,505 млн до 11,339 млн.