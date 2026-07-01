Бренды начали уходить в Max и во «В контакте» после замедления Telegram
Бренды стали публиковать больше контента в национальном мессенджере Max и соцсети «В контакте» после замедления Telegram. С декабря 2025 г. по май 2026 г. доля Max в медиамиксе достигла 24%, увеличившись почти в три раза, следует из результатов исследования рекламного агентства Affect (группа «Игроник») и сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune (есть у «Ведомостей»).
Аналитики подсчитали долю среди брендов, которые публиковали контент на протяжении полугода. Показатель Telegram при этом упал более чем вдвое: с 47% до 19%. Социальная сесть «В контакте» получила 56%-ную долю в медиамиксе по итогам исследования.
В апреле 2026 г. Max нарастил долю просмотра брендового контента на 49%, «В контакте» – на 25-40% в сравнении с январем 2026 г. Просмотры в Telegram упали на 61% за тот же период.
Эксперты зафиксировали рост частоты публикаций в Max с 4,6 до 7,7 поста в неделю. Во «В контакте» этот показатель увеличился с 6,5 до 7,3 публикации. При этом незначительно выросла частота постов в TikTok – с 5 до 5,1 поста в неделю. Instagram
1 июля ТАСС сообщил, что в первом полугодии 2026 г. администрация Telegram заблокировала по всему миру 19,136 млн нарушающих его политику каналов и групп, что на 18,57% больше год к году. Во II квартале 2026 г. было заблокировано 7,797 млн ресурсов, что на 9,69% меньше, чем годом ранее. В I квартале количество заблокированных каналов и групп выросло на 51% по сравнению с I кварталом 2025 г. – с 7,505 млн до 11,339 млн.
В начале 2026 г. Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что администрация мессенджера проигнорировала около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Свыше 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера, отмечал министр.