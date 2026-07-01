Telegram заблокировал на 18,6% больше каналов и групп с начала 2026 года

Во втором квартале 2026 г. было заблокировано 7,797 млн ресурсов, что на 9,69% меньше, чем годом ранее. В первом квартале количество заблокированных каналов и групп выросло на 51% по сравнению с первым кварталом 2025 г. – с 7,505 млн до 11,339 млн. Абсолютный рекорд с начала наблюдений (с 1 декабря 2023 г.) был зафиксирован 1 января 2026 г., когда было заблокировано почти 543 000 групп и каналов.