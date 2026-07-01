Telegram заблокировал на 18,6% больше каналов и групп с начала 2026 года
В первом полугодии 2026 г. администрация Telegram заблокировала по всему миру 19,136 млн нарушающих его политику каналов и групп, что на 18,57% больше год к году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику мессенджера.
Во втором квартале 2026 г. было заблокировано 7,797 млн ресурсов, что на 9,69% меньше, чем годом ранее. В первом квартале количество заблокированных каналов и групп выросло на 51% по сравнению с первым кварталом 2025 г. – с 7,505 млн до 11,339 млн. Абсолютный рекорд с начала наблюдений (с 1 декабря 2023 г.) был зафиксирован 1 января 2026 г., когда было заблокировано почти 543 000 групп и каналов.
В начале года Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Свыше 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки пошли на спад, говорил Шадаев в феврале.