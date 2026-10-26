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В Тегеране прошла встреча Ирана и стран Мекканского соглашения

Ведомости

В Тегеране прошла встреча между Ираном и странами Мекканского соглашения (Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном). Об этом сказано на сайте президента Ирана Масуда Пезешкиана.

«Мы верим и убеждены, что исламские страны должны ставить принцип братства и единства во главу угла своих отношений. Если мы будем основывать наше взаимодействие на этом основополагающем принципе, то между исламскими странами не останется места для разногласий и проблем», – сказал Пезешкиан.

Пезешкиан отметил важность согласованных действий в регионе. Он сказал, что страны должны «рука об руку создать условия для раскрытия научного, экономического, культурного и политического потенциала региона». Пезешкиан добавил, что страны должны достичь взаимопонимания для того, чтобы укрепить региональное сотрудничество и противостоять угрозам.

26 октября агентство IRNA сообщило, что представители трех стран планировали провести переговоры с Пезешкианом и секретарем иранского высшего совета национальной безопасности Мохсеном Резаи. Агентство отмечало, что стороны обсудят «противодействие экспансионистской политике Израиля», последствия действий США на регион, а также ситуацию в Палестине и Ливане.

24 октября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Пезешкиан посетит Москву 27 октября, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Он добавил, что Пезешкиан планирует встретиться с главами нескольких государств, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным. По словам посла, глава Ирана обсудит с президентом РФ вопросы международного транспортного коридора «Север – Юг», энергетической и продовольственной безопасности, а также развитие торговых отношений.

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