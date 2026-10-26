В Тегеране прошла встреча Ирана и стран Мекканского соглашения

«Мы верим и убеждены, что исламские страны должны ставить принцип братства и единства во главу угла своих отношений. Если мы будем основывать наше взаимодействие на этом основополагающем принципе, то между исламскими странами не останется места для разногласий и проблем», – сказал Пезешкиан.