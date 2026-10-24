Президент Ирана поучаствует в саммите Форума стран – экспортеров газа 27 октября

«Его превосходительство доктор Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, прибудет в Москву с визитом для участия в саммите лидеров стран – экспортеров газа, который состоится во вторник, 27 октября. В настоящее время мы прорабатываем детали его поездки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).