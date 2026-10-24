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Президент Ирана поучаствует в саммите Форума стран – экспортеров газа 27 октября

Анна Суслова

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 27 октября, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Его превосходительство доктор Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, прибудет в Москву с визитом для участия в саммите лидеров стран – экспортеров газа, который состоится во вторник, 27 октября. В настоящее время мы прорабатываем детали его поездки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Джалали добавил, что Пезешкиан планирует встретиться с главами нескольких государств, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным. По словам посла, глава Ирана обсудит с президентом РФ вопросы международного транспортного коридора «Север – Юг», энергетической и продовольственной безопасности, а также развитие торговых отношений.

19 октября Пезешкиан сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что собирается принять участие в саммите ФСЭГ в Москве и провести встречу с Путиным. Он отметил, что Тегеран признателен России «за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями».

Восьмой саммит ФСЭГ пройдет с 25 по 27 октября.

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