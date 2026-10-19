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Пезешкиан намерен посетить РФ для участия в газовом форуме и встречи с Путиным

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планирует посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве и провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – сказал он.

Иранский президент сообщил, что Тегеран признателен Путину и российским властям «за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями».

19 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил передать президенту Ирана приветствие от Путина. Об этом Мишустин заявил на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом в столице Таджикистана Душанбе.

Восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа пройдет в Москве с 25 по 27 октября.

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