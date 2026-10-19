Пезешкиан намерен посетить РФ для участия в газовом форуме и встречи с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планирует посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве и провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.