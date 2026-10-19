Мишустин попросил передать президенту Ирана приветствие от Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил передать президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану приветствие и добрые пожелания от российского лидера Владимира Путина. Об этом российский премьер-министр заявил на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.
Мишустин также сказал, что рад предстоящей встрече.
Премьер-министр РФ прибыл с рабочим визитом в Душанбе, который продлится до 20 сентября. Основным мероприятием его рабочей программы станет заседание Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях встречи Мишустин также проведет двусторонние переговоры с коллегами.
Как отмечали в кабмине, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров стран – членов 1 сентября в Бишкеке, а также реализации Стратегии развития ШОС до 2035 г. По итогам заседания будет принята концепция создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утверждена инициатива о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств – участников ШОС.