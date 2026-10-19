Мишустин попросил передать президенту Ирана приветствие от Путина

Как отмечали в кабмине, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров стран – членов 1 сентября в Бишкеке, а также реализации Стратегии развития ШОС до 2035 г. По итогам заседания будет принята концепция создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утверждена инициатива о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств – участников ШОС.