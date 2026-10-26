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«Студенческий список» пообещал прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

Анна Суслова
ANDREJ CUKIC / TASS
ANDREJ CUKIC / TASS

Победивший на выборах в Сербии «Студенческий список» заявил, что прекратит экспорт оружия в зоны боевых конфликтов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на лидеров «списка».

По данным агентства, лидеры «Студенческого списка» заявили, что новое правительство «прекратит весь экспорт оружия из Сербии в зоны боевых действий, в том числе продажу западным посредникам, которые поставляют оружие на Украину». При этом Reuters отметило, что экс-президент Сербии Александр Вучич активно взаимодействовал как с российской, так и с украинской сторонами.

Касательно вопроса о вступлении в Евросоюз «Студенческий список», по информации агентства, считает, что Сербии сначала необходимо сконцентрировать внимание на реформах внутри страны и завершить переговоры с ЕС по данному вопросу.

Reuters отмечает, что позиция новой власти по Косово противоречит вступлению страны в ЕС, поскольку Евросоюз требует нормализации отношений с Приштиной, в то время как «Студенческий список» заявил, что Косово – часть Сербии, которую «можно реинтегрировать в состав Сербии мирными средствами».

26 октября представитель «Студенческого списка», профессор Йово Бакич заявил, что новая власть Сербии не будет вводить санкции против России. По его словам, Сербия сама пережила санкции ООН и знает, насколько тяжелыми могут быть их последствия. Бакич отметил, что ограничения Белграда против России ничего бы не изменили, но имели бы негативное символическое значение.

25 октября в Сербии завершились выборы в национальную скупщину (парламент). С убедительным преимуществом при рекордной явке их выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», сформированный незадолго до голосования: по предварительным данным, он получит от 135 до 140 мандатов из 250.

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