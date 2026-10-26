26 октября представитель «Студенческого списка», профессор Йово Бакич заявил, что новая власть Сербии не будет вводить санкции против России. По его словам, Сербия сама пережила санкции ООН и знает, насколько тяжелыми могут быть их последствия. Бакич отметил, что ограничения Белграда против России ничего бы не изменили, но имели бы негативное символическое значение.