Центр Рерихов обратится в Верховный суд с жалобой об аресте картин
Международный центр Рерихов (МЦР) вновь обратится в Верховный суд России с требованием отменить арест коллекции картин Николая и Святослава Рерихов по делу экс-председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Об этом «Ведомостям» сообщили в музее.
Рассмотрение дела Булочника в России завершилось в январе 2025 г. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, заочно приговорив к 10 годам колонии.
Суд установил, что будучи председателем правления Мастер-банка, Булочник с 2011 по 2013 г. вместе с сотрудниками похитил около 4,5 млрд руб. через фиктивные кредиты. Средства тратились на покупку картин за границей, которые затем дарились МЦР. Суд постановил конфисковать сотни работ Рерихов и взыскать с Булочника более 4,4 млрд руб., а иски потерпевших удовлетворил частично или полностью.
Именно конфискацию работ пытается оспорить МЦР с начала расследования дела Булочника в 2017 г. Центр указывал в жалобе, что суд не решил судьбу около 14 000 экспонатов, также изъятых у МЦР в ходе обыска по делу банкира, и требовал вернуть их в свою собственность. В центре утверждают, что МЦР был признан собственником коллекции в 2005 г., а в 2008 г. об этом выдали официальное свидетельство.
«Однако при вынесении приговора эти доказательства, имеющиеся в материалах дела, не помешали суду признать собственника части произведений искусства якобы неустановленным», – утверждают в центре.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило в конце октября, что Верховный суд РФ отказал Центру Рерихов в просьбе пересмотреть решение об аресте коллекции картин, передавал «Прайм». Верховный суд уже отказывал в жалобах организации.
«Ведомости» в сентябре 2025 г. писали, что Центре Рерихов подал апелляцию на решение Останкинского суда Москвы о признании 272 картин музея бесхозными и подлежащими обращению в доход государства.