Центр Рерихов обратится в Верховный суд с жалобой об аресте картин

Именно конфискацию работ пытается оспорить МЦР с начала расследования дела Булочника в 2017 г. Центр указывал в жалобе, что суд не решил судьбу около 14 000 экспонатов, также изъятых у МЦР в ходе обыска по делу банкира, и требовал вернуть их в свою собственность. В центре утверждают, что МЦР был признан собственником коллекции в 2005 г., а в 2008 г. об этом выдали официальное свидетельство.